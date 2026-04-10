OPPO affine sa stratégie tablette avec un format compact, mais résolument haut de gamme. À travers un nouveau teaser partagé par un dirigeant de la marque, la future OPPO Pad Mini se dévoile un peu plus, notamment sur sa face avant — et confirme une orientation claire : un appareil pensé pour la lecture, la mobilité et les usages multimédias intensifs.

OPPO Pad Mini : Un design minimaliste, pensé pour une utilisation verticale

Le teaser met en avant une dalle avec un poinçon centré sur le petit côté, un choix assez rare qui favorise une utilisation en mode portrait. Les bordures sont uniformes et fines, ce qui donne à l’ensemble un aspect très équilibré.

Ce détail n’est pas anodin : OPPO semble vouloir positionner cette tablette comme un appareil confortable pour lire, naviguer ou consulter du contenu, plutôt que comme une simple extension horizontale du smartphone.

D’après les informations déjà relayées, la OPPO Pad Mini pourrait intégrer un écran OLED de 8,8 pouces offrant une définition de 2880 × 1920 pixels, un ratio 3:2, plus adapté à la lecture et au multitâche, un taux de rafraîchissement 144 Hz LTPO adaptatif, une luminosité jusqu’à 1800 nits et une couverture DCI-P3 complète. Sur le papier, c’est une fiche d’écran très premium, presque inhabituelle pour une tablette compacte. OPPO semble clairement faire de l’affichage le cœur de l’expérience.

Des performances proches d’un flagship

Sous le capot, la tablette serait équipée du Snapdragon 8 Gen 5, ce qui la place directement dans le haut du panier Android côté puissance. Ce choix confirme que le produit ne vise pas seulement la consommation de contenu, mais aussi le gaming et le multitâche intensif.

Le reste des caractéristiques évoquées renforce cette orientation :

Batterie 8000 mAh

Charge rapide 67 W

Épaisseur d’environ 5,39 mm

Poids autour de 279 g

Châssis métal

Support eSIM pour un usage mobile autonome

Une tablette compacte qui cherche sa place entre iPad mini et gaming tabs

Le positionnement devient assez lisible. OPPO semble viser un espace encore peu saturé : celui des tablettes compactes premium, à mi-chemin entre des modèles comme l’iPad mini et des appareils plus orientés gaming comme certaines tablettes Android hautes performances.

Le ratio 3:2, l’écran OLED et la finesse extrême suggèrent une approche plus élégante et polyvalente que purement gaming, même si la puissance embarquée laisse clairement la porte ouverte à cet usage.

La OPPO Pad Mini devrait être présentée lors d’un événement incluant aussi la OPPO Watch X3 Mini, les Enco Clip 2 et le futur Find X9 Ultra. Autrement dit, la tablette s’inscrit dans une stratégie écosystème plus large, où OPPO cherche à connecter ses appareils entre eux.

OPPO parie sur le format compact… mais sans compromis

Le plus intéressant dans cette fuite, c’est l’absence de compromis apparent. Là où beaucoup de petites tablettes sacrifient soit la puissance, soit l’écran, OPPO semble vouloir cocher toutes les cases : qualité d’affichage, finesse, performances et mobilité.

Reste une question clé : le prix. Car c’est souvent là que ce type de produit bascule — soit vers un succès de niche bien positionné, soit vers un appareil difficile à justifier face à des alternatives plus grandes ou moins chères.

Si OPPO trouve le bon équilibre tarifaire, le Pad Mini pourrait devenir l’un des formats les plus intéressants de 2026 : compact, puissant et enfin vraiment premium.