Cette fois, ce n’est plus une rumeur. OPPO a confirmé que le Find N6 sera présenté en Chine le 17 mars, et la marque a déjà commencé à dérouler son storytelling avec un premier teaser vidéo. Le message central est limpide : au-delà de la puissance et de la photo, OPPO veut s’attaquer au point faible le plus visible des pliants — la marque de pliure sur l’écran interne.

On pensait la bataille des pliables jouée sur la finesse, la charnière et la photo. En 2026, elle se joue aussi sur… la couleur. Les derniers rendus du OPPO Find N6, partagés par le leaker Evan Blass, montrent trois finitions : gris clair, gris foncé et surtout un orange qui attire immédiatement l’œil — moins saturé que celui d’Apple, mais relevé par un cadre aux reflets dorés.

Et ce choix n’arrive pas dans le vide : l’orange « Hermès » de l’iPhone 17 Pro/Pro Max a été présentée par plusieurs analyses comme un élément clé de la reprise d’Apple en Chine, au point de devenir un phénomène viral.

Trois couleurs, une intention : faire du pliable un objet « désirable »

Les images laissent entendre que le Find N6 n’opère pas une révolution esthétique — le design reste familier — mais OPPO injecte un marqueur fort : une couleur signature qui se voit même sans connaître la fiche technique.

Sur un produit aussi cher qu’un grand smartphone pliable, ce type de signal compte : il transforme le téléphone en accessoire, presque en choix de style.

D’après les rendus, l’orange du Find N6 n’est pas une teinte « pop » agressive : il semble volontairement adouci, avec un côté cuir/terre cuite qui colle davantage à l’univers premium qu’au gadget. C’est exactement le même ressort psychologique que l’iPhone 17 Pro « Hermès orange » : une couleur qui évoque le luxe et le statut, plus qu’une fantaisie.

Une charnière en titane + une couche de « verre à mémoire de forme » pour lisser l’écran

OPPO explique avoir conçu le Find N6 avec une approche mêlant une charnière en alliage de titane, censée mieux répartir les contraintes mécaniques lors des pliages/dépliages, et un une couche de « verre à mémoire de forme » destinée à retrouver une surface plus plane une fois l’appareil ouvert. L’objectif : réduire la visibilité de la pliure et conserver un rendu plus plat même après usage prolongé.

OPPO confirme aussi la compatibilité avec un nouveau stylet IA, pensé pour élargir l’usage de l’écran interne (notes, écriture, création). C’est un choix cohérent : si l’écran pliable devient plus « plat » et plus agréable, le stylet devient un vrai argument d’usage, pas juste un accessoire.

Qu’attendre sous le capot ?

À ce stade, OPPO n’a pas officialisé la fiche technique, mais les leaks les plus repris évoquent :

Snapdragon 8 Elite Gen 5, jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage

un bloc photo orienté haut de gamme, avec capteur principal 200 mégapixels et une signature Hasselblad

une batterie autour de 6 000 mAh

et, surtout un profil annoncé très fin : 8,93 mm plié et 4,21 mm déplié, avec 6,62 pouces en écran externe et 8,12 pouces en écran interne.

Côté configurations, OPPO annonce :

12 Go + 256 Go

16 Go + 512 Go

16 Go + 1 To , avec prise en charge satellite sur cette version (selon les informations communiquées).

« L’âge des couleurs fun » n’est pas un détail marketing — c’est une stratégie

Beaucoup diront « on met une coque ». Sauf que la couleur a retrouvé une fonction : différencier dans un marché où les fiches techniques convergent. Apple a montré qu’un choix chromatique peut devenir un argument d’achat et un accélérateur culturel, notamment en Chine, où la viralité « design » pèse lourd.

OPPO semble vouloir s’emparer de cette dynamique : un pliant performant, oui — mais aussi un pliant qui « se porte ». Si le Find N6 arrive réellement en orange, il ne s’agit pas seulement d’une option de plus : c’est une tentative de faire du smartphone pliable un objet plus mainstream, moins austère… et donc plus vendeur.

Le 17 mars dira si l’approche tient visuellement (et dans la durée). Mais une chose est déjà acquise : OPPO a choisi son combat, et il se voit dès l’écran ouvert.