La gamme Reno vit au rythme des cycles courts : une formule de milieu de gamme premium, un design séduisant, et une fiche technique calibrée pour le grand public… puis un refresh. À quelques mois du prochain renouvellement, une fuite attribuée à Digital Chat Station laisse entendre que OPPO pourrait ajouter un troisième étage à l’édifice : un Reno 16 Pro Max pensé comme le nouveau haut de la série.

Jusqu’ici, Reno a surtout joué la partition « performance raisonnable + photo soignée », souvent avec des puces sub-premium. L’arrivée d’un modèle « Pro Max » irait dans une autre direction : un Reno plus grand, plus ambitieux… et probablement plus cher, si l’on en croit le même leak.

OPPO Reno 16 Pro Max : écran de 6,78 pouces, 1,5K et LTPO

Selon la fuite, le Reno 16 Pro Max embarquerait un écran 6,78 pouces, en définition 1,5K, avec une dalle LTPO et des bordures uniformes sur les quatre côtés. Le vocabulaire « super-sized » colle à cette diagonale : OPPO viserait un confort visuel maximal, plus proche des grands flagships que des Reno habituels.

Le point qui change la lecture de la gamme, c’est le choix du processeur. DCS évoque un Dimensity flagship « N-1 », autrement dit un haut de gamme de la précédente génération. Plusieurs reprises citent explicitement l’hypothèse Dimensity 9400. Si cela se confirme, OPPO repositionnerait le Reno 16 Pro Max vers le sub-flagship : plus premium que Reno « classique », mais sans chercher la dernière puce du moment (et donc en contrôlant mieux les coûts).

Photo : 200 mégapixels + périscope 50 mégapixels, le combo qui fait « haut de gamme »

Côté caméra, la fuite parle d’un duo très vendeur :

200 mégapixels en capteur principal

50 mégapixels en téléobjectif périscopique

Et, détail intéressant : le Reno 16 Pro pourrait lui aussi adopter une configuration similaire sur l’optique (mais avec une puce Dimensity 8500). Ça dessinerait une stratégie simple : mettre la photo au niveau, puis segmenter le reste (puce, écran, prix) pour justifier l’écart entre Pro et Pro Max.

OPPO veut-il faire du Reno une « rampe d’accès » vers le flagship ?

Un Reno Pro Max avec LTPO + « flagship N-1 » + 200 mégapixels + périscope, c’est une proposition qui ressemble à une réponse directe à la réalité 2026 : le milieu de gamme s’est premiumisé, et les consommateurs veulent une expérience proche du haut de gamme… sans forcément payer le prix d’un Ultra.

Cette approche a aussi un avantage industriel : une puce « N-1 » permet souvent d’obtenir des performances très élevées tout en gardant une marge de manœuvre sur le coût total (BOM), surtout si Oppo veut préserver l’ADN Reno (design, photo, autonomie) plutôt que de transformer la série en « flagship bis ».