Microsoft Copilot : Pourquoi son nouveau navigateur intégré change tout sur Windows

Il y a un petit geste qui casse un workflow plus sûrement qu’un bug : cliquer sur un lien dans Copilot, se faire expulser dans le navigateur, puis perdre le fil. Microsoft vient justement de corriger ce point de friction avec une mise à jour de l’app Copilot sur Windows : désormais, les liens s’ouvrent dans un panneau latéral à côté de la conversation, comme un mini-navigateur intégré.

Copilot : Un changement simple… qui change tout

Microsoft résume la promesse sans détour : ouvrir un lien sans perdre le contexte. Concrètement, au lieu de déclencher une fenêtre de navigateur séparée, Copilot affiche la page Web à droite du chat.

Et, Microsoft ne s’arrête pas à l’affichage :

Onglets et continuité : les pages ouvertes peuvent rester attachées à la conversation, pour reprendre votre recherche sans repartir de zéro.

Contexte de lecture (avec permission) : Copilot peut, si vous l’autorisez, lire le contenu des onglets ouverts dans ce panneau afin de résumer, comparer ou vous aider à rédiger à partir de plusieurs sources.

L’idée est claire : Copilot n’est plus seulement un chat. Il devient un espace de travail où la navigation Web fait partie de la conversation.

Le point sensible : la synchro des mots de passe

Autre nouveauté, plus délicate : une option de synchronisation des mots de passe/remplissage automatique pour faciliter la connexion dans ce webview intégré. Selon plusieurs analyses, ce n’est pas « Copilot qui connaît vos mots de passe », mais plutôt la capacité de l’interface Web intégrée à utiliser des informations de remplissage automatique — avec consentement explicite.

C’est pratique… et ça déclenche forcément une question de confiance : qui stocke quoi, où, et avec quelles garanties. Microsoft communique surtout sur le contrôle utilisateur (« avec votre permission »), mais la réception dépendra beaucoup de la clarté des réglages et de la transparence des mécanismes.

Une mise à jour « Copilot devient navigateur »… et Edge n’est jamais loin

Plusieurs observateurs le notent : cette intégration s’appuie sur des briques « type Edge » (logique WebView), et s’inscrit dans une tendance Microsoft consistant à faire remonter le Web dans ses surfaces produit. On peut y voir une amélioration de productivité… ou un nouveau levier d’écosystème.

Microsoft annonce également des améliorations de performance et fiabilité et l’arrivée dans l’app Windows de fonctions déjà vues sur Copilot.com (ex : Podcasts, Study/Learn).

Disponibilité : d’abord pour les Insiders

Le déploiement commence sur les Windows Insiders, progressivement, à partir de la version Copilot 146.0.3856.39 (ou supérieure), avec une expansion graduelle.

Ce genre d’amélioration ne fait pas la une comme un nouveau modèle IA, mais c’est exactement ce qui transforme un assistant en outil quotidien : réduire la friction. Si Copilot peut garder vos sources à portée de chat, relier les onglets à une session, et vous aider à produire (résumé, comparaison, brouillon), il devient une interface de travail — pas un simple champ de prompt.