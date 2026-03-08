Accueil » Google Search se transforme : Canvas débarque pour créer et coder en direct

Google fait évoluer son AI Mode dans Google Search vers quelque chose de plus ambitieux qu’un chat au-dessus de résultats : Canvas arrive désormais pour tous les utilisateurs aux États-Unis, sous forme d’un espace de travail dédié qui s’ouvre à côté de la conversation.

L’idée est simple : ne plus seulement répondre, mais organiser, prototyper et rédiger en s’appuyant sur « le frais » de la recherche.

Un « workspace » dans Google Search, alimenté par l’actualité du Web

Canvas se matérialise comme un panneau latéral (à droite) qui transforme votre prompt en livrable : plan structuré, dashboard, document, ou même prototype interactif — le tout enrichi par les informations de Google Search et, selon Google, par son Knowledge Graph.

Ce n’est pas totalement nouveau : Google avait d’abord lancé Canvas dans l’app Gemini pour l’écriture et le code, puis l’avait testé dans AI Mode surtout pour des scénarios comme les itinéraires de voyage.

La nouveauté, c’est l’ouverture « grand public » dans Google Search avec des usages créatifs et de programmation, plus seulement du travel planning.

Comment l’activer ?

Dans AI Mode (Search) :

ouvrez la conversation, cliquez sur le bouton « + » (menu d’outils), choisissez Canvas, décrivez ce que vous voulez créer : Google affiche le résultat dans le panneau latéral.

Pour l’instant, Canvas dans AI Mode est limité à l’anglais.

Pourquoi Google pousse Canvas maintenant ?

Le mouvement est très cohérent : la bataille de l’IA générative se déplace des « réponses » vers les interfaces de travail. En intégrant Canvas directement dans Google Search, Google joue son avantage structurel : la portée de son moteur pour exposer une fonctionnalité de productivité à une audience massive, y compris à des gens qui n’ouvrent pas forcément Gemini.

Et surtout, Canvas adresse un irritant classique des chats IA : une conversation peut être brillante, mais elle reste linéaire. Un workspace, lui, peut conserver un plan, visualiser une progression, afficher du code, et se raffiner au fil des itérations — exactement ce dont ont besoin l’écriture longue et la création d’outils.

Google ne vend pas juste « un assistant », mais un atelier de production. Et c’est précisément là que Search cherche à se réinventer : passer du « je trouve » au « je construis ».