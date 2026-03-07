vivo continue sa montée en puissance façon feuilleton, post après post, pour le futur vivo X300 Ultra. Après avoir confirmé un capteur principal Sony LYTIA-901 de 200 mégapixels (annoncé comme une première mondiale sur smartphone), la marque détaille désormais l’autre pièce maîtresse de son « ultimate camera phone » : un périscope de 200 mégapixels pensé pour rendre le très long zoom moins fragile — en photo, mais surtout en vidéo à main levée.

Un périscope ZEISS 200 mégapixels « Thanos » basé sur le Samsung ISOCELL HP0

Selon Han Boxiao, le vivo X300 Ultra embarquera une caméra périscopique ZEISS de 5e génération en 200 mégapixels, surnommée « Thanos », bâtie autour d’un Samsung ISOCELL HP0 (présenté comme une version ajustée/collaborative pour Vivo).

Cette caméra est associée à BlueImage, la pile d’imagerie maison de vivo, avec des optimisations annoncées sur la colorimétrie, l’autofocus, le HDR et l’efficacité énergétique.

vivo met surtout en avant un élément rarement chiffré aussi frontalement : une stabilisation optique annoncée à 3°, décrite comme un retour à une logique style gimbal (l’idée d’une stabilisation « surdimensionnée » appliquée à un téléobjectif). La marque compare implicitement à des téléobjectifs plus classiques souvent situés sous la barre du degré, et revendique un gain de 2 à 3× sur la stabilisation.

En clair : vivo veut rendre un zoom « long » plus facile à exploiter sans trépied, y compris quand la lumière baisse et que le téléphone doit rallonger ses temps d’exposition.

CIPA 7.0 : la stabilisation comme argument « appareil photo »

Autre chiffre brandi : la stabilisation du module télé atteindrait un niveau CIPA 7.0, un indicateur généralement associé au monde des appareils photo dédiés. vivo explique que cela permet des prises plus stables, plus longues, et donc une meilleure captation de lumière — un point crucial quand on shoote à des focales équivalentes 200 mm/400 mm et au-delà en usage main levée, notamment en vidéo.

Double 200 mégapixels : vivo assume le « dual flagship camera »

Avec ce périscope, le vivo X300 Ultra se positionne comme un des rares flagships à afficher deux capteurs 200 mégapixels (principal et téléobjectif), ce qui colle au récit de vivo : une machine pensée autant pour la photo que pour la création vidéo et le zoom « sérieux ».

Les autres caméras restent encore dans le registre des informations attendues/relayées : un ultra grand-angle de 50 mégapixels Sony LYT-828 et un capteur multispectral de 5 mégapixels pour la justesse colorimétrique sont régulièrement mentionnés avec ce modèle.

Vivo ne cherche plus le zoom « spectacle », mais le zoom « utilisable »

Le pivot est subtil, mais important. Beaucoup de smartphones savent « zoomer » en plein jour. Très peu savent zoomer proprement quand : la scène est contrastée, la lumière chute, la vidéo amplifie le moindre micro-tremblement, ou l’utilisateur n’a pas le temps de se caler.

En mettant l’accent sur 3° d’OIS et CIPA 7.0, vivo déplace le débat : du « combien de fois » vers le « combien de prises ratées en moins ». Et ça colle parfaitement au reste de la stratégie vivo X300 Ultra, déjà illustrée au MWC avec des accessoires « creator » et un téléconvertisseur 400 mm dans le storytelling.

Si vivo tient ces promesses en conditions réelles (AF en faible lumière, stabilité vidéo, cohérence colorimétrique entre modules), le X300 Ultra pourrait bien être l’un des rares smartphones à rendre le zoom longue focale vraiment banalisé — pas réservé aux démonstrations.