Galaxy A37 et A57 : Samsung mise sur la prudence pour ses futurs best-sellers

Les fuites autour des Galaxy A37 et Galaxy A57 se densifient et commencent à dessiner un tableau assez net : Samsung préparerait une nouvelle génération très prudente, qui conserve l’essentiel (écran, autonomie) et ajuste le reste par petites touches — notamment côté SoC et ultra-grand-angle.

Le tout, dans un contexte où les hausses de prix sur le milieu de gamme font déjà grincer des dents.

Écran et batterie : quasi statu quo

Les deux modèles conserveraient un écran AMOLED de 6,7 pouces avec 120 Hz, et une batterie 5 000 mAh — autrement dit, l’expérience « d’usage du quotidien » reste prioritaire, sans surprise.

La vraie évolution : le processeur (et le repositionnement Samsung). Le Galaxy A37 passerait au Exynos 1480, en remplacement du Snapdragon de la précédente génération selon les leaks. Le Galaxy A57 embarquerait le Exynos 1680, versus le Exynos 1580 du A56.

La lecture stratégique est assez claire : Samsung continue de reprendre la main sur ses volumes avec Exynos sur le milieu de gamme, où le rapport coût/perf et la maîtrise de la supply chain comptent autant que le benchmark. (Les gains annoncés restent à confirmer en usage réel.)

Mémoire et stockage : le choix (mais pas l’extension)

Les configurations évoquées restent classiques : 6/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage, mais avec un point qui risque de faire débat : pas de microSD. C’est cohérent avec une tendance globale, mais sur la gamme A, c’est souvent vécu comme une « petite perte » très concrète.

Le capteur principal resterait à 50 mégapixels, mais l’ultra-grand-angle pourrait passer de 8 mégapixels à 12 mégapixels. En selfie, on parlerait d’un 12 mégapixels. C’est typiquement le genre d’ajustement qui peut améliorer les paysages et les scènes de groupe sans changer l’ADN photo de la série. Pour le Galaxy A57, les fuites décrivent aussi un schéma classique 50 mégapixels + 12 mégapixels + 5 mégapixels (macro).

Design et couleurs : « Awesome » toujours, mais avec de nouveaux tons

Les rendus évoquent une palette « Awesome » qui continue de viser le grand public :

Galaxy A37 : Charcoal, Greygreen, Lavender, White

Galaxy A57 : Awesome Gray, Icyblue, Lilac/Lavender, Navy

Le Galaxy A37 mesurerait environ 162,9 × 78,2 × 7,4 mm, pour un poids de 196 g, tandis que le Galaxy A57 aurait des dimensions d’environ 161,5 × 76,9 × 6,9 mm, pour un poids de 192 g. Si ces chiffres se confirment, Samsung affine légèrement le Galaxy A57 — sans changer radicalement la prise en main.

Une génération « safe »… qui devra se justifier au prix

Sur la fiche, tout cela ressemble à une mise à jour « propre » : écran et autonomie inchangés (donc pas de mauvaise surprise), ultra-grand-angle potentiellement meilleur, et SoC renouvelés. Mais le succès dépendra d’un facteur externe : le prix.

Si Samsung pousse trop fort les tarifs sur le milieu de gamme en 2026, ces évolutions modestes risquent d’être perçues comme insuffisantes face à une concurrence chinoise plus agressive sur batterie/charge/stockage. À l’inverse, si la marque maintient un pricing cohérent et accompagne le lancement d’offres opérateurs solides, l’A37/A57 resteront des choix « sans risque » — et c’est souvent ce que cherche le public de la gamme A.