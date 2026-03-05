Accueil » vivo X300 Ultra : Le premier smartphone à oser le 35 mm et un capteur de 200 mégapixels

Depuis le MWC 2026, vivo déroule une stratégie très « cinéma de poche » : un flagship pensé comme un outil photo/vidéo, avec accessoires et focales assumées. Cette fois, la marque cesse de teaser et confirme noir sur blanc plusieurs détails clés de la caméra principale du vivo X300 Ultra — et, au passage, précise l’ambition : une approche plus « photographie » que « smartphone ».

vivo X300 Ultra : Un capteur Sony LYTIA-901 (200 mégapixels) : le gros morceau

Vivo annonce que le vivo X300 Ultra embarquera un Sony LYTIA-901, un capteur de 200 mégapixels au format 1/1,12″, présenté comme une première mondiale sur ce modèle. Sony décrit le LYTIA-901 comme un capteur empilé 1/1,12″ d’environ 200 mégapixels, avec une matrice QQBC (Quad-Quad Bayer), destiné à concilier haute résolution et sensibilité.

Deuxième confirmation marquante : vivo adopte une focale principale 35 mm (équivalent), un parti pris apprécié en street et documentaire pour son rendu « naturel » et sa perspective moins déformante que les grands-angles classiques.

Ce n’est pas qu’un détail : le 35 mm « déplace » la promesse du smartphone — moins d’effet ultra-wide permanent, plus de cadrage « photo ».

+30 % d’aire de captation « par pixel » et stabilisation CIPA 6.5

vivo avance un gain de plus de 30 % sur l’aire de captation effective par pixel (par rapport à la génération précédente), et annonce une stabilisation qui passe de CIPA 5.0 à CIPA 6.5. Sur le papier, c’est exactement le duo qui améliore le plus les scènes difficiles : intérieur, nuit, vidéo à main levée.

Optique revue : 1G + 6P et revêtements anti-reflets

Côté lentilles, Vivo indique remplacer une construction 7P par une formule 1G + 6P (un élément verre + six éléments plastiques), avec un revêtement ALD PRO annoncé pour réduire les reflets d’environ 30 %, plus d’autres couches censées limiter le ghosting et améliorer la clarté en contre-jour.

Les autres caméras : encore au stade « rumeur »

Pour le reste du module, vivo ne confirme pas tout, mais les fuites les plus reprises évoquent :

un ultra grand-angle de 50 mégapixels Sony LYT-828,

un périscope de 200 mégapixels Samsung HPB,

un capteur multispectral de 5 mégapixels pour la fidélité colorimétrique,

et une selfie de 50 mégapixels AF.

Enfin, le vivo X300 Ultra a déjà été mis en scène avec son kit « pro », dont un téléconvertisseur Zeiss 400 mm (équivalent) annoncé pour atteindre 17x en optique — l’axe « signature » du téléphone au MWC.

vivo veut un « vrai » point de vue photo, pas juste des mégapixels

En cumulant 35 mm + 200 mégapixels + grand capteur + stabilisation CIPA 6.5, vivo envoie un message très clair : le vivo X300 Ultra vise la cohérence (cadre, rendu, tenue à main levée) autant que la performance brute. Et avec le téléconvertisseur 400 mm, Vivo tente de faire du smartphone un système modulaire — presque un petit rig photo/vidéo.

Reste l’épreuve reine : la constance en conditions réelles (af, rolling shutter, gestion HDR, color science, chauffe en vidéo). Mais sur la fiche technique confirmée, Vivo vient de placer la barre très haut.