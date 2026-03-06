fermer
Amazon Fire TV : Tout savoir sur la nouvelle interface qui veut vous faire gagner du temps

Fire TV traînait un vieux défaut : l’impression de chercher plus qu’on ne regarde. Amazon vient d’y répondre avec une refonte complète de Fire TV — nouvelle interface, nouvelle app mobile, et une TV « déco » Ember Artline — qui assume enfin l’objectif le plus pragmatique du streaming : vous faire perdre moins de temps.

Amazon s’appuie sur un constat devenu embarrassant pour toute l’industrie : on passe un temps fou à scroller. La nouvelle UI de Fire TV vise précisément ça : moins de friction, plus de logique.

Ce qui change sur Fire TV : vitesse, navigation, unification des contenus

Visuellement, Amazon passe à une interface plus moderne (espaces mieux gérés, typographies rafraîchies, coins arrondis). Mais, l’essentiel est sous le capot : Amazon dit avoir reconstruit des éléments de l’interface et promet des gains de vitesse jusqu’à 20–30 % selon les scénarios.

Les améliorations les plus « utiles » au quotidien :

  • Navigation par contenus (films, séries, sport, live) plus lisible et moins centrée sur le simple lanceur d’apps.
  • Découverte unifiée : quand vous parcourez un catalogue, Fire TV affiche des titres de vos services au même endroit, au lieu de vous forcer à sauter d’app en app.
  • Jusqu’à 20 apps épinglées sur l’écran d’accueil (contre 6 auparavant), histoire de revenir au « je clique et je regarde ».
  • Appui long sur Home : ouverture d’un panneau de raccourcis vers réglages, caméras Ring et commandes domotiques — une bonne idée parce qu’elle réduit les détours.

firetv ui scroll hero v2 compressed 2

Alexa+ partout : la recherche devient conversationnelle (et plus actionnable)

Autre pivot : Alexa+ est plus profondément intégré. Amazon met en avant des commandes plus naturelles pour trouver un contenu, l’ajouter à une watchlist, voire accéder plus vite à certaines actions (notamment sur Prime Video, selon les démonstrations).

L’app mobile : de « télécommande de secours » à second écran

La nouvelle application Fire TV ne se contente plus d’être une télécommande virtuelle : elle devient un espace de découverte (parcourir, gérer la watchlist, contrôler la lecture) — logique dans un monde où le smartphone est déjà l’écran de contrôle de tout.

download 1

Voici les fonctionnalités clés :

  • Parcourir et découvrir du contenu directement depuis son téléphone
  • Gestion de la liste des programmes à voir depuis n’importe où
  • Lancement des titres sur le téléviseur depuis l’application mobile
  • Interface repensée correspondant à la nouvelle expérience Fire TV
  • Fonctionnalités complètes d’une télécommande

La mise à jour de l’application mobile Fire TV commence à être déployée aujourd’hui et sera disponible pour tous les utilisateurs en France dans les semaines à venir.

Amazon Ember Artline : Fire TV version « tableau », façon Samsung The Frame

image 26

En parallèle, Amazon lance Ember Artline, une TV 4K QLED « lifestyle » avec écran mat, design fin (environ 3,8 cm d’épaisseur) et une couche IA qui recommande des œuvres en fonction de la pièce (via photo). Positionnement : un équivalent plus accessible du Samsung The Frame. Prix annoncé : à partir de 899 dollars, livraisons au printemps.

La refonte arrive d’abord sur certains Fire TV Stick et modèles Fire TV Omni aux États-Unis, avec un déploiement plus large annoncé « plus tard au printemps ».

