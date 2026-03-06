Oura rachete Doublepoint : Bientôt des commandes gestuelles pour la bague ?

Oura vient de signer un rachat aussi discret que stratégique : Doublepoint, startup finlandaise spécialisée dans la reconnaissance de gestes combinant IA et signaux biométriques, rejoint l’écosystème de la bague.
Les termes financiers n’ont pas été divulgués, mais l’intention est limpide : transformer la Oura Ring en objet plus « interactif » — sans écran — via des gestes naturels, et préparer une nouvelle couche d’IA ambiante.
Du quantified self à l’« interface silencieuse »
Dans son annonce, Oura explique que la technologie de Doublepoint aide les appareils à comprendre de petits mouvements de la main, pour rendre les interactions plus rapides et naturelles. Superposée au suivi continu d’Oura (sommeil, récupération, stress, etc.), elle doit permettre « de nouveaux types de fonctionnalités calmes, utiles, qui tournent en arrière-plan ».
Le pari est important : jusqu’ici, la bague excelle à capturer. Avec Doublepoint, Oura veut aussi agir — déclencher, naviguer, contrôler — tout en restant fidèle à sa promesse de wearable minimaliste.
Pourquoi maintenant : la bague connectée devient un vrai marché
Le timing colle à une dynamique très favorable pour Oura et pour la catégorie :
- Oura a été récemment valorisée autour de 11 milliards de dollars lors de sa levée/discussions de financement de 2025.
- La marque revendique 5,5 millions de bagues vendues, en hausse nette par rapport aux chiffres communiqués en 2024.
- Bloomberg décrit un marché en forte croissance, avec des expéditions de bagues connectées en hausse d’environ 49 % en 2025 (selon ces estimations).
Dans ce contexte, ajouter une interface gestuelle, c’est une manière de différencier la bague au-delà des capteurs — exactement là où la concurrence va s’intensifier.
Ce que Doublepoint apporte concrètement
Doublepoint se positionne sur un terrain technique difficile : interpréter des micro-gestes de manière fiable (et non « magique »), en s’appuyant sur la biométrie et des modèles d’IA. Oura insiste sur l’arrivée d’une équipe de « builders » et d’architectes IA depuis Helsinki, incluant les fondateurs, qui doivent contribuer directement à concevoir ces nouvelles expériences.
Oura évoque aussi un futur où voix et gestes deviennent la base d’une IA ambiante — moins de taps, moins d’écrans, plus d’intentions.
C’est le quatrième rachat dans l’histoire récente d’Oura. Avant Doublepoint, l’entreprise avait déjà acquis Proxy (identité/signaux d’authentification) en 2023, Veri (métabolisme, CGM) en 2024, et Sparta Science (santé/mouvement, B2B) fin 2024. On voit la trajectoire : Oura construit un « système » (identité, métabolisme, entreprise, maintenant interface gestuelle), pas seulement un ring.
L’IA wearable la plus crédible sera celle qui disparaît
Les assistants vocaux ont appris à tout le monde une leçon : parler à une machine en public, c’est souvent étrange. Les gestes, eux, ont un avantage — ils peuvent être discrets, rapides, et surtout contextuels (main occupée, téléphone dans la poche, etc.). Si Oura réussit la fiabilité (éviter les déclenchements involontaires) et la clarté (comprendre « ce que le geste fait »), la bague peut devenir une vraie interface « quiet computing ».
Le risque, c’est l’inverse : une interaction gestuelle gimmick, imprécise, qui finit désactivée. Mais si ça marche, Oura met la main sur quelque chose de puissant : une nouvelle façon d’interagir avec des services sans sortir le smartphone — exactement le genre de promesse qui peut redéfinir la bague connectée.