Accueil » Oura rachete Doublepoint : Bientôt des commandes gestuelles pour la bague ?

Oura rachete Doublepoint : Bientôt des commandes gestuelles pour la bague ?

Oura rachete Doublepoint : Bientôt des commandes gestuelles pour la bague ?

Oura vient de signer un rachat aussi discret que stratégique : Doublepoint, startup finlandaise spécialisée dans la reconnaissance de gestes combinant IA et signaux biométriques, rejoint l’écosystème de la bague.

Les termes financiers n’ont pas été divulgués, mais l’intention est limpide : transformer la Oura Ring en objet plus « interactif » — sans écran — via des gestes naturels, et préparer une nouvelle couche d’IA ambiante.

Du quantified self à l’« interface silencieuse »

Dans son annonce, Oura explique que la technologie de Doublepoint aide les appareils à comprendre de petits mouvements de la main, pour rendre les interactions plus rapides et naturelles. Superposée au suivi continu d’Oura (sommeil, récupération, stress, etc.), elle doit permettre « de nouveaux types de fonctionnalités calmes, utiles, qui tournent en arrière-plan ».

Le pari est important : jusqu’ici, la bague excelle à capturer. Avec Doublepoint, Oura veut aussi agir — déclencher, naviguer, contrôler — tout en restant fidèle à sa promesse de wearable minimaliste.

Pourquoi maintenant : la bague connectée devient un vrai marché

Le timing colle à une dynamique très favorable pour Oura et pour la catégorie :

Oura a été récemment valorisée autour de 11 milliards de dollars lors de sa levée/discussions de financement de 2025.

La marque revendique 5,5 millions de bagues vendues, en hausse nette par rapport aux chiffres communiqués en 2024.

Bloomberg décrit un marché en forte croissance, avec des expéditions de bagues connectées en hausse d’environ 49 % en 2025 (selon ces estimations).

Dans ce contexte, ajouter une interface gestuelle, c’est une manière de différencier la bague au-delà des capteurs — exactement là où la concurrence va s’intensifier.

Ce que Doublepoint apporte concrètement

Doublepoint se positionne sur un terrain technique difficile : interpréter des micro-gestes de manière fiable (et non « magique »), en s’appuyant sur la biométrie et des modèles d’IA. Oura insiste sur l’arrivée d’une équipe de « builders » et d’architectes IA depuis Helsinki, incluant les fondateurs, qui doivent contribuer directement à concevoir ces nouvelles expériences.

Oura évoque aussi un futur où voix et gestes deviennent la base d’une IA ambiante — moins de taps, moins d’écrans, plus d’intentions.

C’est le quatrième rachat dans l’histoire récente d’Oura. Avant Doublepoint, l’entreprise avait déjà acquis Proxy (identité/signaux d’authentification) en 2023, Veri (métabolisme, CGM) en 2024, et Sparta Science (santé/mouvement, B2B) fin 2024. On voit la trajectoire : Oura construit un « système » (identité, métabolisme, entreprise, maintenant interface gestuelle), pas seulement un ring.

L’IA wearable la plus crédible sera celle qui disparaît

Les assistants vocaux ont appris à tout le monde une leçon : parler à une machine en public, c’est souvent étrange. Les gestes, eux, ont un avantage — ils peuvent être discrets, rapides, et surtout contextuels (main occupée, téléphone dans la poche, etc.). Si Oura réussit la fiabilité (éviter les déclenchements involontaires) et la clarté (comprendre « ce que le geste fait »), la bague peut devenir une vraie interface « quiet computing ».

Le risque, c’est l’inverse : une interaction gestuelle gimmick, imprécise, qui finit désactivée. Mais si ça marche, Oura met la main sur quelque chose de puissant : une nouvelle façon d’interagir avec des services sans sortir le smartphone — exactement le genre de promesse qui peut redéfinir la bague connectée.