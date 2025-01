Accueil » CES 2025 : Samsung The Frame Pro, l’art et la technologie fusionnent

Lors du CES 2025, Samsung a levé le voile sur The Frame Pro, une version nettement améliorée de son célèbre téléviseur The Frame.

Cette nouvelle itération repousse les limites en proposant des performances technologiques avancées tout en conservant son design artistique emblématique.

The Frame Pro: Une qualité d’image révolutionnaire grâce au Neo QLED

La principale innovation de The Frame Pro réside dans son nouvel écran Neo QLED, qui exploite la technologie Mini LED. Cette amélioration permet d’obtenir des couleurs plus éclatantes, des noirs plus profonds et un contraste nettement amélioré. Contrairement au modèle classique, qui utilise un panneau QLED rétroéclairé par les bords et parfois critiqué pour son uniformité imparfaite, The Frame Pro offre une expérience visuelle bien supérieure.

Ce nouvel écran ne se contente pas d’être un support pour des œuvres d’art : il transforme également les films, les séries et les jeux en expériences visuelles immersives.

Une liberté totale avec la Wireless One Connect Box

The Frame Pro marque également une avancée majeure avec l’introduction de la Wireless One Connect Box. Alors que les précédents modèles nécessitaient un câble presque invisible pour relier le téléviseur à une unité câblée, ce nouveau système élimine complètement cette connexion filaire. La box, qui prend en charge le Wi-Fi 7, peut transmettre des contenus en 4K à 144 Hz sur une distance allant jusqu’à 10 mètres, tout en maintenant une latence réduite à environ 20 ms.

Cette innovation offre aux utilisateurs une liberté inédite dans l’agencement de leurs espaces, car les appareils comme les consoles de jeu ou les barres de son peuvent désormais être placés hors de vue sans compromettre la qualité de l’expérience.

Des performances gaming et une expérience artistique améliorées

Pour les amateurs de jeux vidéo, The Frame Pro se distingue par son support des fréquences d’images variables allant jusqu’à 144 Hz, contre 120 Hz pour le modèle classique. En intégrant l’interface de jeu Smart Gaming de Samsung, ce téléviseur permet d’ajuster des paramètres comme les ratios d’écran ou les taux de rafraîchissement pour optimiser les sessions de jeu.

Le Mode Art, qui fait la renommée de la gamme Frame, est encore perfectionné dans ce modèle. Grâce à un écran mat anti-reflet, les œuvres d’art exposées gagnent en réalisme, avec une texture et une apparence authentiques. De plus, le téléviseur désactive automatiquement le local dimming lorsqu’il est en mode Art pour imiter un éclairage ambiant naturel, offrant ainsi une vision fidèle des œuvres.

Des fonctionnalités avancées avec le processeur NQ4 Gen3 AI

Samsung équipe The Frame Pro de son nouveau processeur NQ4 Gen3 AI, qui améliore la mise à l’échelle des images pour des visuels encore plus nets et ajuste automatiquement l’audio en fonction de l’environnement. Le téléviseur introduit également la suite Vision AI, qui propose des outils innovants, comme Entourer pour chercher, permettant d’obtenir des informations instantanées sur le contenu affiché, et Traduction en temps réel, offrant une traduction en temps réel des sous-titres.

Samsung propose The Frame Pro dans des tailles plus grandes, idéales pour les espaces ouverts et les murs expansifs. Les formats disponibles incluent 65 pouces, 75 pouces et 85 pouces, tandis que le modèle classique continue de répondre aux besoins des espaces plus restreints avec des tailles à partir de 43 pouces.

Avec The Frame Pro, Samsung réussit à fusionner l’art et la technologie dans un téléviseur qui s’adapte aussi bien aux amateurs d’esthétique qu’aux passionnés de divertissement. Son écran Neo QLED, son système de connectivité sans fil et ses fonctionnalités avancées en font un choix incontournable pour ceux qui recherchent à la fois la performance et l’élégance. Que ce soit pour exposer des œuvres d’art, profiter de films en haute qualité ou plonger dans des jeux immersifs, The Frame Pro redéfinit ce qu’un téléviseur peut offrir.