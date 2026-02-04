Accueil » Prochaine Xbox : AMD confirme le lancement pour 2027 avec une puce « Magnus »

Dans un cycle console où Microsoft refuse soigneusement de donner une date, AMD vient d’apporter l’élément le plus concret depuis des mois : lors de son appel de résultats (Q4 2025), Lisa Su a déclaré que le développement du SoC semi-custom AMD pour la prochaine Xbox « progresse bien » pour soutenir un lancement en 2027.

Ce n’est pas une annonce de Microsoft. Mais, c’est un marqueur industriel rarement formulé aussi explicitement par un partenaire de silicium.

Ce qu’AMD a réellement dit (et pourquoi c’est important)

La phrase clé, reprise dans plusieurs transcriptions de l’appel, est limpide : « Development of Microsoft’s next-gen Xbox featuring an AMD semi-custom SoC is progressing well to support a launch in 2027 ».

C’est important pour deux raisons :

AMD ne « date » généralement pas les consoles : les partenaires semi-custom restent prudents, car le calendrier commercial appartient au constructeur.

Le « support a launch in 2027 » signifie qu’en interne, la trajectoire technique (silicium, intégration, roadmaps) est compatible avec cette fenêtre, même si Microsoft peut encore décider autrement.

Pourquoi l’indice colle au puzzle Xbox depuis 2025

En juin 2025, Microsoft a officialisé un partenariat stratégique pluriannuel avec AMD pour co-concevoir du silicium « sur un portefeuille d’appareils Xbox » : consoles, appareils « dans la main » (handheld-style), et serveurs pour le cloud gaming.

Depuis, la ligne de Microsoft est constante : la prochaine génération vise une expérience premium/haut de gamme, avec une approche plus hybride entre console et PC (et une ouverture potentielle à plusieurs stores, selon la communication Xbox).

Vu sous cet angle, le commentaire d’AMD ne sort pas de nulle part : il ressemble à la continuité « hardware + Windows + cloud » que Microsoft prépare en coulisses.

2027 vs 2028 : pourquoi ça peut coexister

Les documents internes révélés dans l’affaire FTC v. Microsoft pointaient, à l’époque, vers une fenêtre 2028 (avec des détails CPU/GPU co-design). Mais, Microsoft a ensuite indiqué que ces documents ne reflétaient plus forcément les plans actuels.

Le commentaire d’AMD ne « corrige » pas officiellement cette ancienne fuite : il suggère simplement que le projet est suffisamment avancé pour viser 2027 si Microsoft le veut. Les deux choses peuvent être vraies : une intention initiale 2028, puis une accélération, ou un plan multi-appareils où certains formats arrivent plus tôt que d’autres.

AMD signale aussi que le cycle console actuel vieillit

Dans le même call, AMD a rappelé — via sa CFO et sa guidance — que le business « gaming/semi-custom » est typiquement cyclique et que le cycle actuel de consoles entre dans une phase plus mature (ce qui réduit la contribution à court terme), tout en restant soutenu par des partenariats long terme comme Xbox.

Traduction : le « creux » du cycle rend crédible un renouvellement matériel à l’horizon 2027, parce que c’est exactement la fenêtre où une nouvelle génération relance la demande… et donc les volumes de semi-custom.

Ce qu’il faut surveiller ensuite