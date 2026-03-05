Samsung Galaxy S28 Ultra : L’écran 10-bit enfin au programme pour 2028 ?

Après un Galaxy S26 jugé plutôt « petites retouches », Samsung se retrouve avec une rumeur qui revient comme un marronnier : le passage à un écran 10-bit sur l’Ultra. Cette fois, ce ne serait ni pour 2027 ni pour la génération actuelle, mais pour le Galaxy S28 Ultra (2028), selon l’observateur « CID » cité par plusieurs médias.

Le contexte : le 10-bit avait été « confirmé » pour le S26 Ultra… avant de disparaître

Ce qui rend le sujet piquant, c’est l’épisode récent : en janvier, Ice Universe affirmait que l’écran 10-bit du Galaxy S26 Ultra était « confirmé ». Sauf qu’après le lancement, Samsung a clarifié que toute la série Galaxy S26 utilise des dalles 8-bit, y compris le modèle Ultra.

Autrement dit, la rumeur du Galaxy S28 Ultra est déjà entourée d’un avertissement. Même les sources qui la relaient reconnaissent que c’est « trop tôt » et que Samsung peut changer de plan d’ici là.

8-bit vs 10-bit : qu’est-ce que ça change vraiment ?

8-bit : environ 16,7 millions de couleurs affichables.

10-bit : environ 1,07 milliard de couleurs.

Dans la vraie vie, la différence se remarque surtout sur des dégradés (ciel, ombres, peau) où le 8-bit peut produire du banding (marches de couleur), et du contenu HDR/10-bit bien encodé, et sur une chaîne de traitement cohérente.

Mais pour la majorité des gens, sur un smartphone haut de gamme bien calibré, c’est rarement « wow » au quotidien.

Pourquoi Samsung temporise ?

Cette année, Samsung a surtout mis en avant une innovation plus « visible » : Privacy Display, un filtre de confidentialité intégré au niveau matériel. Sauf que cette techno semble aussi introduire des compromis : des tests indiquent une baisse de luminosité mesurée par rapport au Galaxy S25 Ultra, et une chute importante quand la protection maximale est activée.

Dit autrement : Samsung a peut-être choisi de sécuriser sa nouveauté (confidentialité) plutôt que de complexifier en plus la pile d’affichage (10-bit natif, calibration, rendement, coûts) dès 2026.

Le 10-bit, c’est un plus pour les puristes, et un bon point pour la fiche technique. Mais ce n’est pas (encore) la fonction qui fait acheter un Ultra à elle seule.