Samsung Galaxy S28 Ultra : L'écran 10-bit enfin au programme pour 2028 ?

Après un Galaxy S26 jugé plutôt « petites retouches », Samsung se retrouve avec une rumeur qui revient comme un marronnier : le passage à un écran 10-bit sur l’Ultra. Cette fois, ce ne serait ni pour 2027 ni pour la génération actuelle, mais pour le Galaxy S28 Ultra (2028), selon l’observateur « CID » cité par plusieurs médias.

Le contexte : le 10-bit avait été « confirmé » pour le S26 Ultra… avant de disparaître

Ce qui rend le sujet piquant, c’est l’épisode récent : en janvier, Ice Universe affirmait que l’écran 10-bit du Galaxy S26 Ultra était « confirmé ».  Sauf qu’après le lancement, Samsung a clarifié que toute la série Galaxy S26 utilise des dalles 8-bit, y compris le modèle Ultra.

Autrement dit, la rumeur du Galaxy S28 Ultra est déjà entourée d’un avertissement. Même les sources qui la relaient reconnaissent que c’est « trop tôt » et que Samsung peut changer de plan d’ici là.

8-bit vs 10-bit : qu’est-ce que ça change vraiment ?

  • 8-bit : environ 16,7 millions de couleurs affichables.
  • 10-bit : environ 1,07 milliard de couleurs.

Dans la vraie vie, la différence se remarque surtout sur des dégradés (ciel, ombres, peau) où le 8-bit peut produire du banding (marches de couleur), et du contenu HDR/10-bit bien encodé, et sur une chaîne de traitement cohérente.

Mais pour la majorité des gens, sur un smartphone haut de gamme bien calibré, c’est rarement « wow » au quotidien.

Pourquoi Samsung temporise ?

Cette année, Samsung a surtout mis en avant une innovation plus « visible » : Privacy Display, un filtre de confidentialité intégré au niveau matériel. Sauf que cette techno semble aussi introduire des compromis : des tests indiquent une baisse de luminosité mesurée par rapport au Galaxy S25 Ultra, et une chute importante quand la protection maximale est activée.

Dit autrement : Samsung a peut-être choisi de sécuriser sa nouveauté (confidentialité) plutôt que de complexifier en plus la pile d’affichage (10-bit natif, calibration, rendement, coûts) dès 2026.

Le 10-bit, c’est un plus pour les puristes, et un bon point pour la fiche technique. Mais ce n’est pas (encore) la fonction qui fait acheter un Ultra à elle seule.

Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

