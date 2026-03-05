Nothing Phone (4a) et (4a) Pro : Tout savoir sur les nouveaux smartphones Glyph

Nothing déroule enfin sa nouvelle gamme « a » — et le duo Phone (4a)/Phone (4a) Pro assume une idée simple : deux designs, deux signatures lumineuses, deux niveaux d’ambition, sans renier l’ADN maison.

Les deux modèles tournent sous Nothing OS 4.1 basé sur Android 16 et bénéficient de trois mises à jour majeures et six ans de correctifs de sécurité. Voici ce qui les différencie.

Le Phone (4a) joue la carte du minimalisme : module photo en pilule, dos plus « sage », et un nouvel éclairage appelé Glyph Bar. Le Phone (4a) Pro, lui, affiche une rupture visuelle nette : un module qui occupe le haut du dos et un Glyph Matrix circulaire, plus spectaculaire, réservé au modèle Pro.

Nothing Phone (4a) : l’essentiel, bien fait

Design et système Glyph

Le Phone (4a) conserve le style épuré de ses prédécesseurs avec un module caméra en forme de pilule au dos. La nouveauté côté design est le Glyph Bar : une barre LED linéaire divisée en six segments et composée de 63 LED, dont l’indicateur d’enregistrement rouge.

La luminosité atteint jusqu’à 3 500 nits sur trois niveaux, soit 40 % de plus que la génération précédente. Le châssis est en plastique, 8,55 mm d’épaisseur, avec une certification IP64.

La dalle OLED de 6,78 pouces affiche une résolution de 1 224 × 2 720 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité crête de 4 500 nits. L’écran est protégé par du Gorilla Glass 7i.

Sous le capot, le Phone (4a) embarque le Snapdragon 7 s Gen 4, en progression d’environ 7 % par rapport au 7 s Gen 3 précédent — une évolution modeste. Il est épaulé par 8 ou 12 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. La batterie de 5 080 mAh est compatible avec la recharge filaire 50W.

Photo

Le capteur principal est un Sony Samsung GN9 de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,88 et une stabilisation optique. Il est complété par un téléobjectif périscope 50 mégapixels à zoom 3,5x, un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et un capteur frontal de 32 mégapixels.

Prix et disponibilité

Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui, les ventes débutant le 13 mars sur le site Nothing et chez les revendeurs partenaires.

8/128 Go : 369 €

8/256 Go : 409 €

12/256 Go : 449 €

Nothing Phone (4a) Pro : plus grand, plus ambitieux

Design et Glyph Matrix

Le Pro se distingue d’emblée par son Glyph Matrix circulaire, composé de 137 LED. Bien que moins nombreuses que les 489 LED du Phone (3), cette matrice est 57 % plus grande et affiche jusqu’à 3 000 nits de luminosité. Le châssis passe au métal unibody, plus premium, pour un profil de seulement 7,95 mm d’épaisseur. La certification monte à IP65, avec une résistance à l’immersion jusqu’à 25 cm pendant 20 minutes.

Le Pro dispose d’une dalle OLED de 6,83 pouces en 2 800 x 1 260 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité crête de 5 000 nits. L’écran intègre un PWM haute fréquence à 2 160 Hz pour réduire la fatigue oculaire.

La puce monte en gamme avec le Snapdragon 7 Gen 4 — à ne pas confondre avec le 7 s Gen 4 du modèle standard. Par rapport au 7 s Gen 3 précédent, Nothing annonce +27 % en CPU, +30 % en GPU et +65 % sur les tâches IA. La RAM est en LPDDR5X (8 ou 12 Go), accompagnée d’un système de refroidissement par chambre à vapeur de 5 300 mm².

Même configuration que le modèle standard : 5 080 mAh avec recharge filaire 50W.

Photo

Le capteur principal est un Sony Lytia 700C de 50 mégapixels avec stabilisation optique. Le téléobjectif périscope de 50 mégapixels Samsung JN5 offre un zoom optique 3,5x, extensible à 7x par zoom intrasensor. L’ultra-grand-angle reste un Sony IMX355 de 8 mégapixels à 120°, et le selfie est assuré par un capteur 32 mégapixels.

Prix et disponibilité

Les précommandes du Phone (4a) Pro ouvrent le 13 mars, avec un lancement commercial le 27 mars.

Nothing segmente par le design (et par la lumière), pas par la peur

Le choix le plus intéressant n’est pas le Snapdragon : c’est la manière dont Nothing fabrique de la valeur perçue. Le (4a) devient le « bon » milieu de gamme identitaire, tandis que le (4a) Pro concentre les attributs qui font monter en gamme : matériaux, écran plus ambitieux, capteur photo principal plus premium, et Glyph Matrix.

En clair, Nothing n’essaie pas de gagner la guerre du « meilleur rapport spec/prix » à la Xiaomi. La marque tente autre chose : rendre le milieu de gamme désirable — et donner à chaque modèle une personnalité assez forte pour éviter le piège du « smartphone interchangeable ».