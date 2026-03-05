Accueil » Nothing Headphone (a) : Le nouveau casque Hi-Res et abordable à 159 €

En lançant le Headphone (a) en même temps que la série Phone (4a), Nothing fait un choix clair : décliner l’esthétique et l’ergonomie de son casque premium dans une version plus accessible. Prix agressif, couleurs pop, autonomie annoncée « multi-jours » et une vraie approche du contrôle physique — le tout sans écran ni surenchère de fonctions.

Le Headphone (a) est une version accessible de son Headphone (1). À 159 €, le casque reprend l’essentiel des caractéristiques de son aîné tout en visant un public plus large.

Une proposition « affordable », mais pas au rabais sur la fiche

Le Headphone (a) se décline en quatre coloris : jaune, rose, noir et blanc. Le modèle jaune est une édition limitée. Malgré son format circum-aural (tour d’oreille), il affiche un poids contenu de 310 grammes. Les coussins en mousse à mémoire de forme sont conçus pour un port prolongé sans inconfort.

Le casque bénéficie également d’une certification IP52, offrant une protection contre la poussière et les projections légères d’eau.

Le Headphone (a) reprend les commandes physiques du Headphone (1) : un Roller, un Paddle et un Button intégrés directement dans les coques. Nothing introduit également une fonction inédite baptisée Channel Hop, accessible via le bouton, qui permet de basculer rapidement entre des applications ou fonctions sans sortir le téléphone.

Ce même bouton peut également servir de déclencheur d’appareil photo à distance.

Audio : 40 mm, membrane titane, LDAC et EQ 8 bandes

Côté son, le Headphone (a) intègre des drivers de 40 mm à diaphragme titané, une conception censée réduire les distorsions et affiner la restitution sonore. Le casque est compatible Hi-Res Audio Wireless et prend en charge le codec LDAC pour une transmission Bluetooth haute qualité.

Via l’application Nothing X, les utilisateurs ont accès à un égaliseur à 8 bandes pour personnaliser finement leur profil sonore — bien au-delà des simples curseurs graves/aigus habituels.

Réduction de bruit et appels

Le casque embarque une réduction de bruit active adaptative avec trois niveaux de filtrage — faible, moyen et élevé — selon les préférences de l’utilisateur. Un mode transparence permet de laisser passer les sons environnants pour rester attentif à son entourage.

Pour les appels, un système de trois microphones assisté par IA analyse l’environnement sonore et isole la voix de l’utilisateur afin d’assurer une communication claire.

Autonomie

Nothing annonce jusqu’à 5 jours d’écoute en continu sur une seule charge. Une recharge rapide de 5 minutes suffirait à obtenir jusqu’à 5 heures de lecture supplémentaires.

Prix et disponibilité

Le Nothing Headphone (a) est proposé à 159 €. Les précommandes sont ouvertes depuis le 5 mars sur le site de Nothing et chez certains revendeurs partenaires. Les versions noir, blanc et rose seront disponibles à la vente à partir du 13 mars. L’édition limitée jaune arrivera quant à elle le 6 avril.