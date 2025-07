Accueil » Nothing Phone (3) : design audacieux, fiche technique haut de gamme et prix

Après deux années d’exploration dans le segment milieu de gamme, Nothing fait un retour remarqué avec son nouveau smartphone phare : le Nothing Phone (3). Fidèle à sa marque de fabrique, ce modèle propose un design audacieux, déroutant au premier regard, qui promet de ne laisser personne indifférent.

Alors que les précédents modèles arboraient des bandes LED emblématiques, le Phone (3) inaugure un design radicalement différent. Un module caméra périscope, placé de manière asymétrique, attrape immédiatement l’œil tandis qu’un petit écran circulaire, baptisé Glyph Matrix, trône dans le coin supérieur droit du dos transparent.

Ce dos laisse entrevoir un méli-mélo de composants mécaniques purement décoratifs, rappelant une esthétique rétro-futuriste.

Le Glyph Matrix, composé de 489 LED, peut afficher les notifications d’applications, servir de chronomètre visuel, ou même se transformer en second écran pour les selfies. Rien que cela : un bouton dédié sur la coque permet de naviguer entre ces multiples fonctionnalités, allant de mini-jeux comme Pierre-Papier-Ciseaux à la fameuse Bouteille virtuelle ou la « Magic 8 Ball ». Cette modernisation du langage visuel marque un tournant radical pour Nothing, qui semble rompre avec son esthétique antérieure — une décision créative surprenante, digne des choix de son fondateur, Carl Pei.

Nothing Phone (3): Caractéristiques techniques

Nothing n’a pas fait d’économie sur la fiche technique. Le smartphone est bâti autour d’un châssis en aluminium 100 % recyclé, avec façade avant et arrière en verre, et bénéficie d’une certification IP68 contre l’eau et la poussière. L’écran, un LTPO AMOLED de 6,67 pouces, offre une résolution 1,5 K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale impressionnante de 4500 nits, le tout protégé par un verre Gorilla Glass 7i sans bordures — les contours ont été affinés de 18 % par rapport à la génération précédente.

Sous le capot, le Phone (3) est animé par la puce Snapdragon 8 s Gen 4, associée à 12 voire 16 Go de mémoire vive LPDDR5X, et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0. La batterie monte en puissance avec une capacité de 5 150 mAh sur base silicium-carbone. Elle prend 65 W en charge filaire, permettant une recharge complète en 54 minutes, et propose aussi une recharge sans fil de 15 W.

Photographie : quatre capteurs mégapixels

Nothing affiche ses ambitions en intégrant quatre capteurs photo de 50 mégapixels chacun. Le capteur principal bénéficie d’une optique lumineuse, le module périscope offre un zoom optique x3 et un zoom numérique jusqu’à x60, tout en étant capable de mise au point rapprochée pour la macrophotographie.

Un capteur ultra‑grand‑angle 114° et un capteur frontal de 50 mégapixels complètent l’ensemble. Tous peuvent enregistrer en 4K à 60 fps, marquant un net progrès comparé à la génération précédente.

Logiciel et services

Le Nothing Phone (3) fonctionne sous Nothing OS 3.5, basé sur Android 15, avec une mise à jour attendue vers Android 16. Rien ne manque côté support logiciel : la marque promet cinq ans de mises à jour majeures et sept ans de correctifs de sécurité. Parmi les fonctions logicielles phares, on retrouve Essential Search, un moteur universel, et Flip to Record, qui convertit automatiquement une prise de note vocale en texte avec résumé visuel via le Glyph Matrix.

Tarif et date de disponibilité

Le Phone (3) sera disponible en noir ou blanc, avec une configuration 12 Go + 256 Go proposée à 849 euros, et la version supérieure 16 Go + 512 Go à 949 euros. Les précommandes débutent le 4 juillet, pour une commercialisation à partir du 15 juillet.

Le Nothing Phone (3) confirme que la marque ne recule devant aucun risque créatif. Son look excentrique, désordonné pour certains, se révèle rapidement fascinant après un premier contact, et les performances frôlent celles des véritables flagships. Reste à voir si ce parti pris visuel séduira un public plus large ou divisera. Quoi qu’il en soit, Nothing rend le paysage smartphone un peu moins uniforme — et de ce point de vue, mission accomplie.