Google met à jour son AI Mode : plus de liens intégrés, meilleure attribution des sources

Google s’apprête à modifier en profondeur son mode de recherche assisté par IA — AI Mode — afin d’y intégrer davantage de liens vers les sources utilisées pour générer ses réponses.

L’objectif : améliorer la transparence, renforcer l’attribution et répondre aux inquiétudes croissantes des éditeurs… ainsi qu’aux régulateurs.

Plus de liens intégrés directement dans les réponses

Dans cette nouvelle version, AI Mode placera des phrases ou mots cliquables directement au sein du texte généré, une description produite par l’IA qui contextualise pourquoi ces sources sont pertinentes, et juste en dessous, un carrousel de liens pointant vers les articles originaux.

Exemple donné par Google : « Ces articles suggèrent des idées de décoration économiques, incluant l’achat de mobilier de seconde main, des modifications architecturales, comme les moulures ou la quincaillerie, et des projets DIY pour obtenir un aspect vintage ».

Cela se rapproche d’un système de mini-bibliographie intégrée, bien plus visible que les simples liens parfois placés en fin de réponse dans l’ancienne version.

Un changement qui tombe au moment où l’Europe enquête sur Google

Cette annonce n’arrive pas par hasard. L’Union européenne a récemment ouvert une enquête formelle sur Google pour déterminer si l’entreprise utilise le contenu de médias sans fournir une compensation adéquate dans ses fonctionnalités IA.

Parallèlement, une étude affirmait que les utilisateurs cliquaient moins sur les liens lorsqu’un AI Overview apparaissait. Google a contesté cette conclusion, affirmant que le volume de clics restait « relativement stable ».

Cette nouvelle mise en avant des sources peut donc être vue comme une réponse stratégique aux critiques concernant l’impact de l’IA sur le trafic des éditeurs.

Google lance aussi un programme pilote avec plusieurs grands médias

Pour tenter de rassurer et d’impliquer les éditeurs, Google travaille avec The Guardian, The Washington Post, The Washington Examiner et des agences comme Associated Press. Deux pistes explorées. La première concerne des résumés rédigés par l’IA intégrés directement dans Google News, permettant de pousser davantage d’informations en temps réel pour le chatbot Gemini.

Google affirme vouloir expérimenter de nouvelles façons de diriger des audiences engagées vers les éditeurs.

Les sources préférées arrivent pour tous les anglophones

L’autre mise à jour annoncée : les utilisateurs anglophones pourront spécifier des sources privilégiées dans l’AI Mode, permettant d’obtenir des réponses s’appuyant prioritairement sur des médias choisis.

Autrement dit, Google modifie AI Mode pour améliorer la visibilité des sources, fournir une attribution plus claire, réduire les accusations de détournement de trafic, et collaborer davantage avec les éditeurs.

Ces mouvements montrent que Google cherche à protéger son modèle IA tout en calmant les inquiétudes réglementaires et médiatiques.