Sony ferme la porte au PC : Ghost of Yōtei resterait une exclusivité PS5 définitive

Pendant plusieurs années, Sony a flirté avec une idée presque « anti-PlayStation » : laisser ses grosses exclus PS5 s’échapper sur PC. Selon un rapport de Bloomberg, la marque serait en train d’inverser la tendance — au point d’avoir annulé un portage PC de Ghost of Yōtei, et plus largement de ralentir (voire geler) sa stratégie de sorties PC pour ses blockbusters solo.

Du « PC-friendly » au retour du réflexe PlayStation

Le contraste est frappant, car Sony affichait publiquement l’ambition d’avoir environ la moitié de ses sorties sur PC et mobile d’ici 2025. Dans la foulée, des franchises majeures — The Last of Us, Horizon, God of War — ont effectivement été portées sur PC, installant l’idée d’un PlayStation Studios « multi-écrans ».

Aujourd’hui, Bloomberg décrit un pivot : les jeux online continueraient à sortir sur plusieurs plateformes, mais les grands jeux solo resteraient sur PS5 — avec Ghost of Yōtei cité en exemple, tout comme un prochain titre nommé Saros.

Pourquoi Sony change de cap : l’argent… et l’identité

Le nerf de la guerre, d’après Bloomberg, serait assez simple : les portages PC n’auraient « pas particulièrement bien » vendu, ce qui rend l’effort moins séduisant qu’espéré. Mais, il y a un deuxième motif, plus « marque » : l’exclusivité reste la manière la plus directe de donner une raison d’acheter une PS5 — une stratégie que Nintendo maîtrise depuis des décennies.

Et surtout, Sony regarde Microsoft : Xbox a poussé très loin le multi-plateforme (PC comme pilier, jeux sur consoles rivales), au point de brouiller la perception publique de « ce qu’est une Xbox ». Sony semble vouloir éviter cette dilution et réaffirmer la PlayStation comme destination, pas comme simple éditeur.

Si ce pivot se confirme dans la durée, l’époque du « j’attends 12–24 mois, ça finit sur Steam » pourrait se refermer — au moins pour les gros jeux solo. En revanche, les projets qui vivent de communautés massives (multijoueur, services) ont tout intérêt à rester multi-plateformes : c’est là que l’économie (engagement, microtransactions, saisons) justifie la portée maximale.

Sony revient à un PlayStation plus lisible… mais prend un pari

Ce retour à l’exclusivité est un pari à double tranchant :

Gagnant si Sony réussit à convertir l’exclusivité en ventes de consoles et en abonnements (PS Plus), en gardant le sentiment « les meilleurs jeux sont ici ».

Risque si le PC devient, culturellement et économiquement, trop important pour ignorer une audience prête à payer — surtout quand la concurrence (Microsoft) traite le PC comme une extension naturelle du jeu console.

Bloomberg précise d’ailleurs que les plans peuvent encore évoluer. Sony ne commente pas pour l’instant — et la réalité pourrait devenir plus nuancée qu’un simple « stop PC ».