MWC 2026 : Anker dévoile le Soundcore Space 2 et ses 70 heures d’autonomie

Au MWC 2026, Anker (Soundcore) a officialisé le Soundcore Space 2, un casque over-ear à réduction de bruit pensé pour le quotidien — et surtout pour ceux qui vivent entre un métro, un open space et un siège d’avion.

Trois coloris au lancement (Cream White, Jet Black, Sage Green) et une promesse simple : corriger les limites du Space One sans grimper dans des tarifs premium.

4 niveaux d’ANC : l’attaque frontale des bruits « pénibles »

Le Space 2 mise sur une réduction de bruit active en 4 étapes orientée basses fréquences — exactement le registre qui use le plus en transport (moteurs, rames, grondement continu). Soundcore explique avoir optimisé l’implémentation (position des micros, matériaux, traitement) pour gagner en efficacité sans changer radicalement l’architecture.

L’autonomie est probablement l’amélioration la plus tangible : jusqu’à 50 h avec ANC et jusqu’à 70 h sans ANC, contre 40 h/55 h annoncées sur le Space One.

Et pour les jours « je pars dans 5 minutes » : 5 minutes de charge permet de gagner jusqu’à 4 heures d’écoute. Personne vous en voudra si vous avez 5 minutes de retard !

Son : 40 mm, Hi-Res, LDAC… et une signature plus propre

Soundcore conserve l’idée « valeur audiophile » à prix contenu : drivers 40 mm (double couche), Hi-Res Audio et LDAC pour les appareils compatibles (principalement Android, via l’app Soundcore). On retrouve aussi l’écosystème maison (égalisation, profils, options), avec des fonctions de personnalisation type HearID 3.0 mentionnées dans plusieurs prises en main.

Confort et design : plus léger, plus « clean »

Anker annonce 261 g et un travail sur la forme des écouteurs pour un look plus unifié, avec mousse à mémoire de forme. La marque dit avoir testé l’ergonomie sur des milliers de profils de tête — un argument classique, mais cohérent avec un casque qui vise de longues sessions.

Prix et disponibilité

Le lancement mondial est prévu le 21 avril 2026 (Amazon + site Soundcore) au prix de 129,99 €.

Le Soundcore Space 2 ressemble à une mise à jour « intelligente » : pas une révolution, mais un casque qui cible exactement ce que les utilisateurs ressentent — ANC plus convaincante sur les bruits de transport + autonomie qui devient presque indécente — tout en restant dans une zone de prix agressive face aux poids lourds du milieu de gamme.