Accueil » RAM : Pourquoi Apple a accepté de payer Samsung le double pour sa mémoire ?

RAM : Pourquoi Apple a accepté de payer Samsung le double pour sa mémoire ?

RAM : Pourquoi Apple a accepté de payer Samsung le double pour sa mémoire ?

Même une chaîne de production aussi huilée qu’Apple peut se retrouver coincée quand l’industrie entière court après la même ressource. Selon Dealsite, Apple aurait accepté une hausse de 100 % sur des modules LPDDR5X fournis par Samsung, lors de discussions jugées urgentes pour sécuriser des volumes sur le premier semestre 2026.

Il faut garder une prudence de base : il faut toujours prendre ce genre de fuites avec des pincettes, ce qui est important dans un dossier où les chiffres précis sont rarement publics.

Pourquoi la LPDDR5X devient un champ de bataille ?

La LPDDR5X n’est pas un composant « secondaire » : c’est la RAM basse consommation qui irrigue smartphones et tablettes… et, plus largement, l’écosystème Apple (en particulier quand on parle de mémoire unifiée et de plateformes très intégrées).

Le problème, c’est que le marché de la mémoire est aspiré vers le haut : une partie de la capacité de production se déplace vers la HBM (High Bandwidth Memory), beaucoup plus rentable et demandée par les serveurs IA. Certaines analyses citent explicitement cet effet de bascule — et des projections de hausse très fortes sur les prix de la DRAM en contrats.

Le détail qui rend la rumeur crédible : l’ordre de grandeur des prix

Le rapport évoque un passage d’environ 25–30 dollars à ~70 dollars pour des modules 12 Go LPDDR5X entre début 2025 et fin 2025/début 2026. C’est énorme — et c’est précisément pour ça que l’histoire « Apple a accepté 100 % » circule autant : elle colle au mouvement de fond (raréfaction + arbitrage vers la HBM).

Sur le papier, ça ressemble à un mauvais deal. En pratique, ça peut être une décision froide :

Assurer le volume : rater des livraisons de RAM au moment où tu as des ramp-ups iPhone/Mac/iPad, ça coûte plus cher que « payer trop cher ».

Éviter la guerre d’enchères : si le marché se tend davantage, sécuriser tôt peut éviter de payer encore plus tard.

Protéger le calendrier produit : Apple a une semaine d’annonces imminentes (Mac/iPad/iPhone « e » très évoqués par la presse), et même si ce n’est pas « lié » directement, la contrainte composants pèse toujours en arrière-plan.

Est-ce que ça veut dire « hausse des prix Apple » ?

Pas automatiquement. À court terme, Apple peut absorber via des marges (surtout sur le haut de gamme), un mix produit (pousser les config supérieures, ou ajuster les paliers de stockage/RAM), et des négociations croisées (Samsung et autres fournisseurs, prépaiements, contrats long terme).

Mais si la pression perdure, les effets se voient souvent de façon plus subtile sur des modèles d’entrée qui stagnent, des options de RAM/stockage qui deviennent « moins généreuses » au même prix, ou des accessoires/services qui compensent.

Même Samsung ne serait pas totalement « protégé »

Le fait que Samsung Mobile répartisse certaines sources de DRAM (avec Micron dans certaines discussions de marché) est révélateur : la tension n’est pas seulement « Apple vs Samsung », c’est tout le secteur smartphone face à un marché mémoire qui préfère l’IA serveur.