MWC 2026 : Lenovo AI Work Companion, l’horloge qui remplace votre dock PC

Lenovo adore les concepts qui ressemblent à des objets anodins… jusqu’à ce qu’on regarde l’arrière. Au MWC 2026, la marque a dévoilé le AI Work Companion Concept, un appareil en forme de petit bloc trapézoïdal façon horloge de bureau, pensé pour afficher vos tâches, surveiller votre rythme de travail et, au passage, remplacer une station d’accueil.

Une idée simple : si l’IA doit devenir ambiante, elle a besoin d’un point d’ancrage physique sur le bureau.

AI Work Companion Concept : Une horloge… qui vit au rythme de votre agenda

Visuellement, l’appareil évoque clairement une « horloge de bureau », mais son écran est conçu comme un tableau de bord : planning, tâches, rendez-vous une fois synchronisé avec vos appareils. Lenovo pousse aussi un angle « digital wellness » : suivi du temps d’écran, suggestions de pauses, et même rapport hebdomadaire des tâches terminées.

Deux éléments de contrôle ressortent :

un gros bouton rouge sur le dessus, annoncé comme personnalisable ;

un bouton latéral lui aussi configurable.

Lenovo ne donne pas encore d’exemples précis de scénarios, mais l’intention est limpide : transformer l’objet en raccourci physique vers les actions du quotidien (silence micro, lancement d’un mode focus, contrôle audio, etc.).

L’élément central : un hub de ports à la place d’un simple gadget IA

C’est là que le concept devient vraiment intéressant : l’AI Work Companion fait aussi office de station d’accueil.

Selon les descriptions et visuels partagés, on retrouve notamment :

2 ports HDMI pour brancher deux écrans,

USB-A et USB-C (avec une puissance annoncée à 7,5 W sur certains ports),

Ethernet,

un câble rétractable 100 W pour connecter/charger un PC,

sur le côté : jack, USB-C 20 W et USB-A.

Lenovo le présente d’ailleurs comme un moyen de réduire l’encombrement et de centraliser charge + connectique sur le bureau.

Un mini « OS » de bureau : widgets, batterie, actions rapides… et ChatGPT

Les images montrent une interface qui va plus loin que l’agenda : cadrans personnalisables, état de batterie d’un laptop connecté, estimation du temps de charge, et un menu d’actions rapides (avec des icônes type calculatrice, mail, ChatGPT, ainsi que des commandes comme copier/couper/coller ou mute micro).

Autrement dit, Lenovo imagine un objet qui se place entre trois mondes : assistant (rappels, intentions, routines), dock (écrans, charge, réseau), et console de productivité (actions immédiates sans fouiller dans l’interface du PC).

Pourquoi ce concept tombe juste en 2026

Ce genre d’appareil répond à un problème réel : l’IA « de productivité » s’est installée dans les PC, mais elle reste souvent dissoute dans des menus. Lenovo tente l’inverse : donner à l’IA une présence tangible, visible en périphérie, qui n’empiète pas sur votre écran principal.

Le choix d’un format « horloge de bureau » n’est pas anodin : c’est un objet acceptable (pas intrusif, pas intimidant), il vit dans un espace où l’on travaille déjà et il peut incarner une promesse douce : travailler mieux, sans se cramer.

Reste la question qui tue : est-ce un concept ou un produit ? Lenovo ne confirme rien pour l’instant. Mais la marque a l’habitude de tester publiquement des prototypes et d’en industrialiser certains morceaux quand l’usage est clair.