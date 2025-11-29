Accueil » La crise silencieuse de la RAM : l’IA fait exploser les prix, et les gamers trinquent

La crise silencieuse de la RAM : l’IA fait exploser les prix, et les gamers trinquent

La crise silencieuse de la RAM : l’IA fait exploser les prix, et les gamers trinquent

Si vous pensiez mettre à niveau votre PC gaming avec 64 Go de DDR5, accrochez-vous à votre chaise : les tarifs viennent de prendre un virage aussi brutal qu’inattendu. À tel point qu’un simple kit de mémoire peut désormais coûter plus cher qu’une PlayStation 5 neuve.

La situation est devenue tellement absurde que même Tim Sweeney, le CEO d’Epic Games, tire publiquement la sonnette d’alarme, qualifiant cette inflation éclair de « véritable problème pour le gaming haut de gamme dans les années à venir ».

Et quand on regarde les chiffres, difficile de lui donner tort.

Des hausses dignes de la bourse — mais pour deux barrettes de RAM

Quelques repères pour mesurer l’ampleur du choc.

Crucial Pro DDR5-6000 64 Go :

183,33 euros en mai

422 euros au Black Friday

Aucune promo. Aucun pack spécial. Juste le nouveau prix.

C’est une explosion verticale. Et ce n’est pas près de s’arrêter.

Pourquoi une telle flambée ? Deux lettres : IA

Le coupable n’est pas l’industrie du gaming : c’est l’IA générative. Les géants comme Samsung, SK hynix et Micron ont réalloué leurs lignes de production les plus avancées pour fabriquer ce qui rapporte vraiment : de la mémoire pour data centers et GPU d’IA, notamment la précieuse HBM (High Bandwidth Memory).

Les entreprises d’IA — OpenAI, Meta, Microsoft ou encore les nouveaux entrants — sont prêtes à payer des prix stratosphériques pour sécuriser leur approvisionnement.

Résultat :

priorité absolue aux commandes datacenter,

peu de capacité restante pour les consommateurs,

pénurie structurelle sur DDR5,

prix qui montent, montent… et continuent de monter.

Et la RAM n’est que le début : les SSD et microSD passent aussi à la caisse

Le même phénomène touche maintenant :

les SSD haute capacité,

les HDD grand format,

les cartes microSD hautes performances.

Les fabricants privilégient toujours l’industriel au grand public. Les promotions disparaissent, les prix plancher remontent. Le marché se resserre.

Sweeney prévient : « Le gaming haut de gamme va souffrir »

Tim Sweeney ne parle pas d’un accident ponctuel. Il évoque plusieurs années de tension, tant que l’IA aspirera la majorité de la production mondiale de mémoire avancée.

Et même si certains évoquent une « bulle IA » qui pourrait se dégonfler, rien n’indique que le marché va se calmer dans l’immédiat. Les investissements colossaux dans l’IA — et la guerre entre Nvidia, AMD, Intel et désormais de nouveaux acteurs asiatiques — mettent une pression historique sur la chaîne logistique.

En clair : le haut de gamme PC va coûter plus cher, peut-être durablement.

Le futur du PC gaming coûte… le prix d’une console

Si vous comptiez acheter un kit de 64 Go pour « future-proof » votre machine, la réalité est désarmante : vous paierez littéralement le prix d’une PlayStation 5, et ce n’est probablement que le début.

La RAM est devenue le nouvel or technologique. Et les gamers se retrouvent au bout de la chaîne, attendant que les fabricants daignent leur réserver un peu de capacité.