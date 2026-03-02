MWC 2026 : Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro, le smartphone avec action-cam détachable

Au MWC 2026, les constructeurs remettent leurs concepts les plus étranges sur la table — non pas pour remplacer les flagships classiques, mais pour tester de nouvelles façons de filmer, de cadrer et de raconter. Pendant que Honor amuse la galerie avec son Robot Phone et son bras de caméra motorisé, Ulefone arrive avec une proposition plus « terrain » : un téléphone durci dont la caméra devient un accessoire portable.

Le nom : RugOne Xsnap 7 Pro. Son idée centrale : une mini action-cam magnétique intégrée au dos, détachable et utilisable seule, comme une caméra externe sur un casque, une bretelle ou un sac.

La « modularité photo » revient… mais avec un objectif clair

Les caméras détachables ont déjà existé sous différentes formes, mais les intégrer dans un smartphone reste rare — surtout sur un appareil durci, censé être simple, fiable et prêt à encaisser. Ulefone présente le RugOne Xsnap 7 Pro comme « le premier téléphone durci avec une action-cam wearable détachable », et prévoit une démo prototype au MWC.

La logique est assez limpide : le smartphone reste l’écran, la batterie et le hub de contrôle, tandis que la caméra se libère pour filmer mains libres — exactement ce que cherchent les usages outdoor, chantier, sport ou vlog « à l’arrache ».

Ce que l’on sait du RugOne Xsnap 7 Pro

Ulefone ne cache pas le profil du produit : c’est un robuste solide avant d’être un objet de design.

Voici les caractéristiques attendues :

Écran : 6,67 pouces AMOLED 1.5K, 120 Hz

Puce : MediaTek Dimensity 8400 5G

Batterie : 9 000 mAh (clairement orientée autonomie longue)

Caméras : capteur principal 50 mégapixels avec OIS + 64 mégapixels en vision de nuit (IR)

Module détachable : « caméra d’action magnétique » et docking/charge et contrôle via un système que la marque associe à l’idée d’« Action Pod Docking » (termes encore flous au stade des teasers).

Le point qui reste volontairement ambigu (et donc crucial) : cette action-cam détachable utilise-t-elle un capteur dédié, ou reprend-elle le capteur principal ?

Une bonne idée… si l’intégration est irréprochable

Sur le papier, l’intérêt est évident : une action-cam miniature, déjà « incluse » dans le téléphone, qui évite de sortir une GoPro ou d’improviser un montage. Mais tout se jouera sur trois choses très concrètes :

Stabilité de la fixation : un aimant « assez fort » pour courir, grimper ou secouer un sac, sans lâcher en plein mouvement.

Latence et contrôle : la caméra doit se piloter vite (start/stop, modes, preview) sinon l’usage devient un gadget.

Synchronisation des fichiers : si le transfert est pénible, les utilisateurs retourneront au smartphone « normal ».

C’est là que la comparaison avec l’approche de Honor est intéressante : Honor mise sur la robotique et le « spectacle » du cadrage automatique, tandis qu’Ulefone joue la carte utilitaire — un outil qui peut se clipser et filmer sans attirer l’attention.

Ulefone prévoit de montrer le prototype au MWC 2026 et vise un lancement commercial autour du milieu d’année.