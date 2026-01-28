Accueil » Apple sous pression : Samsung et SK hynix imposent une hausse choc sur la RAM des iPhone

Apple a longtemps été l’acheteur « intouchable » du marché mémoire — celui qui obtient les meilleurs prix parce qu’il pèse des centaines de millions d’appareils. Sauf qu’en 2026, la dynamique s’inverse. Selon la presse coréenne, Samsung Electronics et SK hynix auraient arraché à Apple des hausses historiques sur la LPDDR (la RAM basse consommation des iPhone) pour le 1er trimestre 2026, au point de frôler le doublement des tarifs.

D’après ZDNet Korea, Samsung aurait proposé une hausse de plus de 80 % sur ses fournitures de LPDDR destinées aux iPhone, tandis que SK hynix serait allé jusqu’à environ 100 %.

La raison est simple : la mémoire redevient rare, et quand l’offre se tend, même le plus gros client doit composer.

Ce qui est notable, c’est aussi la structure du deal : Apple signe habituellement des contrats annuels (LTA). Or, l’article évoque une négociation bouclée uniquement pour le premier semestre, laissant planer la menace d’un nouvel ajustement au second semestre — pile quand se prépare la fenêtre iPhone de l’automne.

L’IA « aspire » la mémoire, le mobile passe après

En toile de fond, il y a la ruée mondiale vers les infrastructures IA. Les géants du cloud avalent des volumes massifs de composants, et les fabricants de mémoire arbitrent naturellement vers ce qui rapporte le plus : serveurs, HBM, datacenters. Les sources évoquent un marché où la demande IA « absorbe » une grande partie de l’offre mondiale, poussant les prix à la hausse et forçant les fabricants d’électronique grand public à des choix difficiles.

Dit autrement : la LPDDR pour smartphone n’est plus le centre de gravité. Elle devient un segment à défendre… face à des lignes de production qui préfèrent la marge de l’IA.

La facture iPhone remonte, et le design produit va le sentir

La RAM, ce n’est pas un composant « invisible » pour le business. Elle influe sur tout :

Les marges : Apple peut encaisser une partie du choc, mais l’addition s’accumule vite à l’échelle iPhone. Apple est mieux armé que d’autres grâce à sa puissance d’achat et à ses prix contractuels, sans être immunisé — une hausse des prix côté consommateurs reste possible si les coûts grimpent durablement.

Les configurations : quand un poste de coût explose, les arbitrages reviennent — limiter certaines variantes, pousser des paliers de stockage/mémoire plus rentables, ou réserver des specs « généreuses » aux modèles Pro.

Le calendrier : si la pression se renforce au second semestre, le moment de vérité sera celui des iPhone de nouvelle génération — parce que c’est là que l’élasticité prix/volume devient politique, pas seulement industrielle.

Et, il y a un effet domino : cette « tension mémoire » ne s’arrête pas à la RAM. TrendForce décrit aussi un contexte de hausses marquées sur d’autres segments mémoire (DRAM grand public, SSD, NAND) — signe d’un cycle où les fournisseurs reprennent la main.

Apple entre dans une ère de contraintes

Pendant des années, l’industrie mobile a vécu avec une intuition confortable : Apple maîtrise sa chaîne, donc Apple maîtrise ses coûts. En 2026, la réalité est plus crue : la contrainte vient du haut, de la réallocation des capacités vers l’IA.

Ce n’est pas une crise ponctuelle, c’est un changement de centre de profit pour toute l’industrie mémoire. Et quand la mémoire « préférait » le smartphone, Apple menait la danse. Quand la mémoire préfère l’IA, même Apple doit négocier… en terrain moins favorable.

La question, désormais, n’est pas « si » le coût remonte. C’est où Apple choisira de le compenser : dans la marge, dans le prix public, ou dans la stratégie produit. Et c’est là que le prochain iPhone ne se jouera pas seulement sur l’IA embarquée, mais sur l’économie très matérielle des composants.