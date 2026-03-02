Accueil » Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 : la tablette Android « études + IA » passe à 13 pouces, et prépare l’arrivée de Qira

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 : la tablette Android « études + IA » passe à 13 pouces, et prépare l’arrivée de Qira

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 : la tablette Android « études + IA » passe à 13 pouces, et prépare l’arrivée de Qira

Au MWC 2026, Lenovo ne cherche pas à faire du bruit avec une tablette « de plus ». Avec la Idea Tab Pro Gen 2, la marque pousse un message clair : une tablette grand format, fine et endurante, pensée pour les étudiants… et surtout conçue pour devenir un terminal d’IA au quotidien via Lenovo Qira.

Le produit est officiel, le positionnement aussi — et l’IA, elle, arrivera un peu plus tard.

Une mise à niveau logique : plus grand, plus net, plus fluide

Successeur direct de la Idea Tab Pro, cette deuxième génération grimpe à un écran de 13 pouces 3,5K « PureSight Pro » (au lieu de 12,7 » 3K), avec une recette très « premium Android » : 144 Hz, Dolby Vision, 800 nits en pic, et 99 % DCI-P3.

Lenovo ajoute aussi une option qui dit beaucoup de la cible « cours + lecture » : une version matte antireflet, présentée comme plus confortable pour les longues sessions de lecture.

Côté son, on reste sur un ensemble sérieux : quad-haut-parleurs JBL avec Dolby Atmos.

Qira : l’IA comme couche logicielle, pas comme gadget

La Idea Tab Pro Gen 2 est annoncée comme la première tablette à accueillir Lenovo Qira, une « suite » d’intégrations IA qui doit arriver plus tard en 2026.

L’approche est assez cohérente pour un usage étudiant :

Smarter Reader + Lenovo AI Notes : sélectionner un passage (avec le Lenovo Tab Pen Plus) pour obtenir résumés et explications, puis conserver ces extraits dans Lenovo Notepad avec une aide à l’organisation.

Transcription en direct : capturer un cours ou une discussion et récupérer un texte exploitable ensuite.

Smart AI Input : via une touche dédiée sur le clavier optionnel, génération/translation de texte à partir de prompts.

Et derrière, Lenovo présente Qira comme une IA plus « système », pensée pour être disponible à travers les appareils, avec une logique de contrôle/permission.

Une fiche technique « milieu + » qui vise l’équilibre

Sur le hardware, Lenovo fait un choix stratégique : pas le SoC le plus extrême, mais une puce taillée pour tenir la route et rester efficiente. On y retrouve un Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm), jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, plus un port microSD jusqu’à 2 To. La batterie a une capacité de 10 200 mAh, offrant une charge de 45 W, dans un châssis annoncé à 6,2 mm pour 598 g.

Android 16 est préinstallée, avec une promesse rare sur Android tablette : mises à jour d’OS jusqu’à Android 18 et 4 ans de correctifs de sécurité. Enfin, Lenovo indique que la batterie et les caméras restent globalement dans la continuité (13 mégapixels à l’arrière, 8 mégapixels à l’avant).

Faut-il s’y intéresser ? Oui, si vous voulez une « grande tablette Android » pensée pour bosser

Là où beaucoup de tablettes Android oscillent entre divertissement et productivité, Lenovo tente un virage « outil d’étude » plus franc, avec un trio crédible : grand écran de qualité, stylet/clavier et briques IA réellement utiles (résumer, transcrire, reformuler).

Le point à surveiller, c’est l’exécution : Qira arrive plus tard en 2026, donc l’expérience « IA complète » dépendra du calendrier réel, de la qualité des modèles et — surtout — de la langue/français pour la transcription et les résumés (Lenovo n’a pas encore détaillé publiquement toutes les nuances par pays dans les annonces relayées).

La Idea Tab Pro Gen 2 est annoncée à partir de 549 €, avec un déploiement à partir de mars 2026, en Luna Grey et Cloud Grey. Lenovo ne vend pas seulement une tablette plus grande. Il prépare un terminal de travail « augmenté », qui pourrait devenir une alternative séduisante à ceux qui veulent un grand écran Android pour lire, écrire, réviser et organiser — à condition que Qira tienne sa promesse et arrive rapidement, avec des fonctions vraiment robustes.