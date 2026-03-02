Accueil » DJI Osmo Pocket 4 : Le guide de démarrage fuite et confirme les nouveaux boutons

Un guide de démarrage supposément destiné à la Osmo Pocket 4 Creator Combo vient de fuiter en ligne, offrant l’un des aperçus les plus « concrets » du produit à ce jour. Et si le document est authentique, un message se détache : DJI ne réinvente pas la formule Pocket, elle la rend plus utilisable, surtout pour ceux qui filment vite, souvent, et sans vouloir naviguer dans des menus tactiles en pleine prise.

DJI affine un best-seller plutôt que de repartir de zéro

La Osmo Pocket 3 a popularisé une recette redoutable : un mini boîtier « pocketable » avec stabilisation 3 axes et écran rotatif. Mais, un reproche revenait : trop d’actions passaient par l’écran, ce qui ralentit dès qu’on veut cadrer et tourner en mouvement. La fuite du guide laisse entendre que DJI a entendu le terrain.

Selon les visuels du guide, la Osmo Pocket 4 conserve l’écran rotatif signature, mais gagne surtout en contrôles physiques :

joystick 5D pour piloter le gimbal,

bouton zoom dédié,

déclencheur (qui ferait aussi bouton d’alimentation),

bouton C personnalisable,

LEDs de statut.

Ce n’est pas une révolution de la « fiche technique », mais c’est potentiellement un changement majeur d’ergonomie : DJI semble vouloir que la Osmo Pocket 4 soit une caméra qu’on pilote à l’aveugle, comme un outil, pas comme un smartphone miniature.

« Creator Combo » : DJI prépare (encore) une stratégie à plusieurs niveaux

Le guide mentionne explicitement la Creator Combo, ce qui suggère un lancement en packs (au minimum un Standard + un Creator), dans la continuité de la Pocket 3. Autrement dit, DJI ne vend pas qu’une caméra, il vend un usage (micro, poignées, accessoires) — et c’est souvent là que se fait la marge.

Côté calendrier, plusieurs sources convergent vers une fenêtre fin mars en Chine, avec un déploiement global qui pourrait suivre en avril. Ce guide de démarrage laisse entendre que le lancement approche.

Et l’idée d’une Osmo Pocket 4 Pro « plus tard dans l’année » circule également, mais elle reste, à ce stade, au niveau rumeur.

L’ergonomie devient la vraie bataille

En 2026, les spécifications brutes ne suffisent plus. DJI est challengé sur deux fronts avec des smartphones de plus en plus capables (et stabilisés), et par des acteurs comme Insta360 qui préparent déjà des rivaux « créateurs ».

Dans ce contexte, rendre la Osmo Pocket 4 plus rapide à opérer (zoom, gimbal, déclenchement) est une manière très intelligente de défendre son territoire : quand l’instant compte, le menu est l’ennemi.