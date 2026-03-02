Accueil » MWC 2026 : Motorola et Bose s’associent pour les nouveaux moto buds 2 plus, et les moto buds 2

Motorola profite du MWC 2026 pour remettre de l’ordre dans sa gamme audio : deux nouveaux écouteurs entièrement sans fil, les moto buds 2 plus et moto buds 2, avec une promesse simple. D’un côté, une version « Plus » plus audiophile, calibrée Sound by Bose.

De l’autre, un modèle plus accessible mais ambitieux, qui pousse l’ANC et l’autonomie. Et, en filigrane, une idée très 2026 : des écouteurs qui deviennent aussi une porte d’entrée vers moto ai.

Une stratégie à deux étages : premium sonore vs. « best-value » musclé

Motorola segmente clairement :

moto buds 2 plus : priorité à la signature sonore (Bose), à la polyvalence (multi-appareils) et aux fonctions « productivité ».

moto buds 2 : tarif plus doux, ANC annoncé jusqu’à 55 dB, Bluetooth 6.0, et autonomie « marathon ».

On sent le repositionnement : Motorola ne veut plus seulement « avoir des écouteurs », mais proposer une alternative crédible dans un marché ultra-concurrentiel — et, surtout, attachée à son écosystème mobile.

moto buds 2 plus : Bose, drivers hybrides, et IA pour les appels

Sur le modèle Plus, Motorola met le paquet sur l’architecture audio : 11 mm dynamique + armature équilibrée Knowles, avec un tuning Sound by Bose, support Hi-Res via LHDC, et Spatial Audio.

Côté réduction de bruit, on parle de Dynamic ANC, et pour les appels : six micros, ENC, et une couche logicielle CrystalTalk AI (dans l’app Moto Buds) pour améliorer la clarté en environnements bruyants.

Les fonctions « usage réel » sont bien là : Dual Connection (deux appareils), Audio Share, détection de port, contrôles tactiles personnalisables.

moto buds 2 : l’outsider à 79 € qui veut cocher toutes les cases

La surprise, c’est le niveau d’ambition du modèle « non Plus ». Motorola annonce un duo de transducteurs plus original : 11 mm dynamique et 6 mm micro planar magnetic, toujours avec LHDC et Spatial Audio.

La fiche « grand public » coche très fort :

Dynamic ANC jusqu’à 55 dB + Transparency Mode

Bluetooth 6.0 + Dual Connection

Gaming Mode via l’app (latence réduite)

Autonomie : jusqu’à 11 h (écouteurs)/48 h avec boîtier, et 10 min de charge = 3 h annoncées.

À ce prix, Motorola essaie clairement d’attaquer le cœur du marché : ceux qui veulent une « vraie » expérience ANC + autonomie sans aller flirter avec les tarifs premium.

L’événement phare de Motorola : des écouteurs comme bouton physique vers moto ai

Sur des smartphones motorola compatibles, les deux modèles peuvent déclencher moto ai via une pression prolongée, avec des fonctions orientées « assistant ».

C’est un point important : Motorola ne vend pas seulement des écouteurs, elle vend une interaction — l’idée que l’IA doit être accessible sans sortir le téléphone, presque comme une commande « always-ready ». Le succès dépendra évidemment de la qualité réelle de ces fonctions et de leur disponibilité selon les langues et régions.

Prix et disponibilité : agressif sur le papier, déploiement progressif

Les moto buds 2 plus sont vendus au prix de 149 €, dans les coloris PANTONE Cool White et PANTONE Silhouette. Les moto buds 2 arrivent quant à eux au prix de 79 €, dans les coloris PANTONE Carbon, Violet Ice, Gray Mist.

Faut-il s’enthousiasmer ? Oui, pour une raison simple : Motorola a enfin une gamme audio lisible. La vraie bataille se jouera sur deux points : la qualité réelle de l’ANC, et l’intérêt concret de moto ai au quotidien. Si ces deux piliers tiennent, Motorola peut redevenir une marque audio qu’on recommande — pas juste qu’on tolère.