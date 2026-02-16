Accueil » Insta360 Luna : la caméra vlog compacte à double objectif qui vise la DJI Osmo Pocket

On pensait le marché des caméras-gimbals de poche verrouillé par DJI et sa Osmo Pocket. Insta360 vient de glisser sa première offensive : la Insta360 Luna, une caméra compacte pensée pour le vlog, officiellement évoquée par son CEO Liu Jingkang — avec une promesse de lancement au premier semestre 2026, donc avant juillet.

Insta360 Luna : Une caméra de poche… mais avec une idée neuve

Ce qui rend la Insta360 Luna intrigante, ce n’est pas son format (classique), mais son approche. Là où la plupart des « caméras de poche » reposent sur un unique grand-angle, puis un recadrage numérique plus ou moins propre, les fuites et articles spécialisés convergent vers un double module optique avec une caméra 1x (grand-angle/standard), et surtout un téléobjectif optique 3x dédié.

L’effet est simple à comprendre : changer de focale sans dégrader l’image, comme sur un smartphone premium — mais dans un corps stabilisé sur nacelle.

Les premiers éléments (brevets/rendus) suggèrent un pilotage du zoom à la fois tactile et « joystick », avec une logique de bascule entre objectifs plutôt qu’un zoom continu artificiel. On est moins dans la caméra « fixe » que dans une expérience de cadrage plus fluide, pensée pour les créateurs qui alternent face cam et plans serrés sans changer de setup.

Le vrai nerf de la guerre : la photo computationnelle

Autre point relayé, la Insta360 Luna miserait sur une chaîne d’image ambitieuse, potentiellement avec deux processeurs d’image (ISP)/traitement en plusieurs étapes pour optimiser bruit, HDR et transitions entre modules. Si Insta360 exécute bien la partie logicielle, c’est exactement ce qui peut faire la différence sur une caméra « pocket » : les conditions mixtes, les intérieurs, la nuit, là où le vlog bascule vite du « propre » au « boueux ».

Sur la fenêtre de sortie, plusieurs sources parlent d’un lancement H1 2026 (donc avant juillet), ce qui placerait Luna entre mars et juin si Insta360 veut frapper avant l’été.

Côté positionnement, la fourchette évoquée tourne autour de 499 à 699 dollars, soit une zone « créateur sérieux » mais encore accessible — clairement pensée pour venir chercher le public Pocket 3.

DJI est visé… mais c’est aussi une attaque sur un « usage »

La DJI Osmo Pocket 3 reste la référence, et DJI préparerait déjà une relève (Pocket 4) avec, justement, des rumeurs de double caméra. Autrement dit : Insta360 force la main et tente d’être celui qui impose la prochaine norme (deux focales optiques dans un gimbal de poche), avant que DJI ne verrouille à nouveau le marché.

Le match se jouera sur trois critères très concrets :

qualité d’image réelle (capteurs, dynamique, basse lumière) qualité de stabilisation + tracking (le cœur du format) logiciel (workflow, export, modes « créateurs »)

Si la Insata360 Luna réussit son pari optique et son pipeline d’image, DJI pourrait enfin avoir un rival crédible… pas seulement « équivalent », mais différent, donc désirable.