MWC 2026 : Le futur smartphone de vivo sera lancé avec un équipement photo professionnel

vivo n’est pas un habitué des projecteurs au MWC 2026. En 2026, la marque a fait l’inverse : elle a débarqué avec un message clair, presque programmatique — le prochain vivo X300 Ultra sera le premier “Ultra” vivo vendu hors de Chine, et il ne vient pas seul.

Autour du smartphone, vivo a présenté une nouvelle génération d’accessoires photo : un téléconvertisseur Zeiss 400 mm et une cage vidéo pro pensée avec SmallRig, comme si le téléphone devait, demain, tenir la place d’un boîtier.

vivo reste volontairement avare : peu de spécifications, pas de date de lancement ferme, et une annonce plutôt “teaser”. La seule certitude côté matériel ? Le vivo X300 Ultra embarquera un téléobjectif de 200 mégapixels — une continuité avec le vivo X200 Ultra, ce qui laisse entendre que les progrès se joueront autant sur l’optique et le traitement que sur la définition brute.

Le point décisif, lui, est commercial : vivo promet une sortie sur des marchés internationaux plus tard dans l’année, avec un flou persistant sur l’ampleur réelle (les États-Unis restent très improbables, l’Europe demeure un point d’interrogation).

Le vrai show : un téléconvertisseur Zeiss qui passe de 200 mm à 400 mm

Là où l’annonce devient passionnante, c’est sur l’écosystème photo. vivo dévoile le Telephoto Extender Gen2 Ultra, un module optique qui se fixe sur le dos du téléphone et fait bondir la focale équivalente de 200 mm à 400 mm, le tout co-développé avec Zeiss.

vivo va même plus loin dans sa narration technique : l’optique viserait des standards de type APO et serait pensée pour exploiter un “output optique 200 mégapixels”, avec la possibilité d’aller jusqu’à un crop numérique équivalent 1600 mm (à prendre comme une revendication marketing/ingénierie, pas comme une promesse de qualité identique à une longue focale dédiée).

Visuellement, l’accessoire paraît plus massif que la première génération — signe logique d’une ambition optique doublée. Et vivo accompagne le tout d’une nouvelle “grip case” avec davantage de contrôles physiques, tout en laissant planer un doute : la disparition apparente d’un ancien contrôle tactile dédié à la photo sur le modèle précédent.

Une cage “pro-grade” avec SmallRig : la bascule vers la vidéo sérieuse

Deuxième accessoire, plus radical : une cage caméra professionnelle conçue avec SmallRig. Ici, vivo ne parle plus seulement d’“enthousiastes photo”, mais de productivité créative : des points de fixation, des ports à dégagement rapide, des commandes physiques (déclencheur/zoom) et même un ventilateur intégré pour les tournages intensifs.

Le sous-texte est limpide : vivo veut que le vivo X300 Ultra soit perçu comme un outil de production — le genre d’équipement qu’on peut “gréer” comme une caméra, et non un simple smartphone qui fait de belles images.

Pourquoi Vivo mise sur les accessoires plutôt que sur la fiche technique complète ?

Cette stratégie raconte beaucoup de l’état du marché des photophones. Premièrement, la guerre des capteurs plafonne : la définition seule n’impressionne plus. La différenciation se déplace vers l’optique, la stabilisation, le pipeline d’image… et l’expérience “pro”. En outre, le zoom est devenu le terrain le plus spectaculaire : passer à 400 mm équivalent en accessoire, c’est créer un argument visuel immédiat — et un récit compréhensible par tous. Et enfin, le “Shot on iPhone” a ouvert une brèche : Apple a normalisé l’idée du tournage smartphone, mais l’écosystème reste souvent artisanal. Vivo, lui, propose une réponse produit : un téléphone + un rig, comme un kit prêt à travailler.

Le pari est audacieux : les modules optiques “à clip” restent une niche. Pourtant, vivo n’est plus seul : depuis la première génération, le concept a inspiré d’autres fabricants, preuve qu’il y a un appétit — au moins chez les passionnés — pour des smartphones qui s’accessoirisent comme des appareils photo.

Une chose est sûre : vivo essaie de transformer son Ultra en plateforme de création, pas juste en smartphone haut de gamme. Et si l’ambition se confirme, 2026 pourrait être l’année où certains photophones commencent à se vendre… comme des caméras.