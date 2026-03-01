Xiaomi Vision Gran Turismo : L’hypercar futuriste électrise le MWC 2026

Voir une hypercar au Mobile World Congress a quelque chose d’incongru… jusqu’à ce qu’on se rappelle que Xiaomi ne veut plus être « seulement » un géant du mobile. À Barcelone, la marque a profité de la scène du MWC 2026 pour présenter son concept Xiaomi Vision Gran Turismo, un exercice de style ultra-tech conçu pour exister à la fois dans le monde réel et sur la piste virtuelle de Gran Turismo 7.

MWC comme rampe de lancement pour la stratégie « Xiaomi Auto »

Le choix du MWC est calculé : c’est l’événement où Xiaomi peut raconter une histoire de plateforme — smartphones, objets connectés, mobilité — avec une audience mondiale déjà acquise à sa marque. La Vision Gran Turismo sert ici de panneau lumineux : Xiaomi veut être perçue comme une entreprise de technologie capable de « designer la performance », pas uniquement de vendre de l’électronique grand public.

Et ce concept s’inscrit dans un écosystème plus large : Xiaomi avait déjà officialisé sa collaboration avec Polyphony Digital autour de Gran Turismo, avec l’intégration de la Xiaomi SU7 Ultra dans GT7 et l’annonce d’un projet « Vision Gran Turismo » commun.

Un concept pensé pour la piste… et pour l’écran

Le programme Vision Gran Turismo est un terrain particulier : des constructeurs imaginent des voitures « impossibles » mais crédibles visuellement, ensuite adaptées à l’univers Gran Turismo. Selon plusieurs médias spécialisés, Xiaomi serait le premier constructeur chinois à participer à ce programme — un symbole fort dans un univers historiquement dominé par l’Europe, le Japon et les États-Unis.

Côté design, la Vision Gran Turismo joue la grammaire de la supercar futuriste : aérodynamique agressive, signature lumineuse très « concept », et cockpit orienté pilote. L’objectif n’est pas d’annoncer une voiture de série, mais de montrer un vocabulaire formel et une obsession de performance qui parlent autant aux fans d’auto qu’aux communautés gaming.

Le partenariat avec Gran Turismo est une passerelle culturelle. Il connecte Xiaomi à une audience mondiale de passionnés d’automobile, une génération qui « vit » la performance via le jeu, et une forme de légitimité soft power : être présent dans GT, c’est entrer dans une mythologie.

C’est aussi une stratégie de marque : Xiaomi n’a pas besoin que ce concept devienne une voiture vendue. Il suffit qu’il installe l’idée que Xiaomi Auto peut être désirable, pas seulement rationnelle.

2027 : le vrai horizon, ce sont les ventes hors Chine

La Vision Gran Turismo est une vitrine. Le vrai sujet, c’est la route. Reuters rapportait déjà en 2025 que Lei Jun indiquait viser 2027 comme première fenêtre pour considérer des ventes de voitures Xiaomi hors de Chine. Et plusieurs médias chinois/auto spécialisés relaient la même trajectoire : constitution d’équipes « overseas », priorité à l’Europe, et montée en puissance progressive de la distribution.

Autrement dit, la Vision Gran Turismo sert à faire rêver, pendant que Xiaomi prépare l’export de modèles plus réalistes (type SU7 et dérivés) — ceux qui, eux, peuvent vraiment arriver sur nos routes.