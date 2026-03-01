MWC 2026 : Honor MagicBook Pro 14 passe aux Intel Core Ultra Series 3

Au MWC 2026, Honor rafraîchit son MagicBook Pro 14 sans toucher à l’essence du produit : un ultraportable 14 pouces pensé comme un « grand écran compact », avec une grosse batterie et un vrai souci du confort visuel. Le changement clé, c’est la plateforme : la génération 2026 passe aux Intel Core Ultra Series 3 (trois déclinaisons annoncées), avec une promesse implicite — plus de performance et une meilleure efficacité, sans casser l’équilibre autonomie/poids.

Honor conserve l’un des arguments les plus « premium » du modèle : une dalle OLED tactile 14,6 pouces en 3 120 × 2 080 pixels (format 3:2), avec 120 Hz, True 10-bit, 100 % DCI-P3, et une précision colorimétrique annoncée à ΔE < 0,5. La luminosité est donnée pour 500 nits, avec un pic à 700 nits en HDR.

Le 3:2 reste un choix intelligent : moins « cinéma » que le 16:9, mais plus efficace pour écrire, coder, lire et travailler sur des documents.

Honor MagicBook Pro 14 : la nouveauté la plus concrète au quotidien, un mode E-book dédié

Honor ajoute un mode E-book conçu pour rendre la lecture de documents plus agréable sur un OLED brillant, avec une approche « papier » (fatigue visuelle, longues sessions). C’est un petit ajout… qui parle à un vrai usage : lecture de rapports, PDF, cours, notes.

La gamme 2026 s’articule autour de trois puces : Core Ultra 5 336H, Core Ultra 5 338H et Core Ultra X9 388H (selon marchés). Côté mémoire, Honor propose 24 ou 32 Go de LPDDR5X avec 1 To de SSD, et surtout deux slots M. 2 2280 pour étendre le stockage.

Pour la connectique, Honor coche beaucoup de cases : Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2 full-function, 2× USB-A, HDMI 2.1, jack 3,5 mm. En sans-fil, on reste sur Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 — et plusieurs fiches notent l’absence de mention NFC, contrairement à certaines itérations précédentes.

Autonomie : 92 Wh, 100 W, et un vrai profil « machine à bouger »

Honor conserve une batterie 92 Wh et annonce jusqu’à 15 h d’autonomie (selon scénario), avec charge 100 W (pleine charge annoncée autour de ~ 68 minutes selon les fiches) et la possibilité de recharger d’autres appareils à haute puissance. Le poids descend légèrement, autour de 1,37 kg.

Même si la fiche technique fait envie, le MagicBook Pro 14 reste d’abord une machine pour la création légère à sérieuse (photo/vidéo/multimédia) grâce à l’écran très calibré, la productivité (3:2, ports, autonomie), et la lecture/écriture (E-book mode + confort visuel).

En revanche, si votre priorité absolue est le jeu AAA natif avec GPU dédié, il faudra regarder ailleurs : l’orientation est clairement « ultraportable premium polyvalent », pas « gaming ».