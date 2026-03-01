fermer
Couverture MWC 2026
Périphériques

MWC 2026 : Honor MagicBook Pro 14 passe aux Intel Core Ultra Series 3

Périphériques par Yohann Poiron le Honor MagicBook Pro 14 MWC 2026
MWC 2026 : Honor MagicBook Pro 14 passe aux Intel Core Ultra Series 3
MWC 2026 : Honor MagicBook Pro 14 passe aux Intel Core Ultra Series 3

Au MWC 2026, Honor rafraîchit son MagicBook Pro 14 sans toucher à l’essence du produit : un ultraportable 14 pouces pensé comme un « grand écran compact », avec une grosse batterie et un vrai souci du confort visuel. Le changement clé, c’est la plateforme : la génération 2026 passe aux Intel Core Ultra Series 3 (trois déclinaisons annoncées), avec une promesse implicite — plus de performance et une meilleure efficacité, sans casser l’équilibre autonomie/poids.

Honor conserve l’un des arguments les plus « premium » du modèle : une dalle OLED tactile 14,6 pouces en 3 120 × 2 080 pixels (format 3:2), avec 120 Hz, True 10-bit, 100 % DCI-P3, et une précision colorimétrique annoncée à ΔE < 0,5. La luminosité est donnée pour 500 nits, avec un pic à 700 nits en HDR.

Le 3:2 reste un choix intelligent : moins « cinéma » que le 16:9, mais plus efficace pour écrire, coder, lire et travailler sur des documents.

Honor MagicBook Pro 14 : la nouveauté la plus concrète au quotidien, un mode E-book dédié

Honor ajoute un mode E-book conçu pour rendre la lecture de documents plus agréable sur un OLED brillant, avec une approche « papier » (fatigue visuelle, longues sessions). C’est un petit ajout… qui parle à un vrai usage : lecture de rapports, PDF, cours, notes.

La gamme 2026 s’articule autour de trois puces : Core Ultra 5 336H, Core Ultra 5 338H et Core Ultra X9 388H (selon marchés). Côté mémoire, Honor propose 24 ou 32 Go de LPDDR5X avec 1 To de SSD, et surtout deux slots M. 2 2280 pour étendre le stockage.

HCU8IHaaIAAk6mx scaled

Pour la connectique, Honor coche beaucoup de cases : Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2 full-function, 2× USB-A, HDMI 2.1, jack 3,5 mm. En sans-fil, on reste sur Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 — et plusieurs fiches notent l’absence de mention NFC, contrairement à certaines itérations précédentes.

Autonomie : 92 Wh, 100 W, et un vrai profil « machine à bouger »

Honor conserve une batterie 92 Wh et annonce jusqu’à 15 h d’autonomie (selon scénario), avec charge 100 W (pleine charge annoncée autour de ~ 68 minutes selon les fiches) et la possibilité de recharger d’autres appareils à haute puissance. Le poids descend légèrement, autour de 1,37 kg.

HCU8DQ4awAAVy S scaled

Même si la fiche technique fait envie, le MagicBook Pro 14 reste d’abord une machine pour la création légère à sérieuse (photo/vidéo/multimédia) grâce à l’écran très calibré, la productivité (3:2, ports, autonomie), et la lecture/écriture (E-book mode + confort visuel).

En revanche, si votre priorité absolue est le jeu AAA natif avec GPU dédié, il faudra regarder ailleurs : l’orientation est clairement « ultraportable premium polyvalent », pas « gaming ».

HCU8aQaaUAAu2AJ scaled

Tags : HonorMagicBook Pro 14MWC 2026
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer