Xiaomi SU7 Ultra : La berline électrique la plus rapide du monde débarque !

Avec son lancement officiel aujourd’hui en Chine, la Xiaomi SU7 Ultra se positionne désormais comme la berline de série quatre portes la plus rapide du monde, avec une vitesse maximale de 350 km/h. Succédant au prototype présenté en juillet, ce modèle allie des performances record et un design aérodynamique de pointe.

La Xiaomi SU7 Ultra atteint les 100 km/h en seulement 1,98 seconde, et passe de 0 à 200 km/h en 5,86 secondes. Lors du freinage à 100 km/h, elle s’arrête en seulement 30,8 mètres. Ces chiffres placent la SU7 Ultra au sommet de la catégorie des berlines électriques sportives.

La SU7 Ultra dispose d’un splitter avant et de lames d’air en forme de « U » pour renforcer l’appui à l’avant, tandis que sa calandre élargie augmente la surface de refroidissement de 10 %. À l’arrière, un diffuseur actif s’adapte pour optimiser l’aérodynamique entre la traînée et la force d’appui, minimisant la consommation d’énergie en conduite normale.

Le véhicule est équipé d’un aileron fixe en fibre de carbone mesurant 1560 mm de largeur et 240 mm de longueur de corde, générant une poussée descendante importante à haute vitesse. Grâce à ces innovations, la Xiaomi SU7 Ultra atteint un appui maximal de 285 kg, comparable à celui des supercars, et a réalisé un tour en 6 minutes et 46 secondes sur le Nürburgring, établissant un record pour une berline quatre portes.

Xiaomi SU7 Ultra, intérieur inspiré du sport Automobile

À l’intérieur, la Xiaomi SU7 Ultra adopte des sièges sport avec des supports latéraux actifs pour offrir une meilleure stabilité du corps lors de la conduite intensive. Le volant, conçu en fibre de carbone et recouvert de microfibre Alcantara, est aplati en haut et en bas, avec un marqueur jaune à midi pour un meilleur contrôle directionnel à haute vitesse.

Le volant comprend également un bouton Boost rouge, accentuant l’esprit sportif de l’habitacle, tandis que les ceintures de sécurité jaunes viennent compléter cet intérieur inspiré des voitures de course.

La Xiaomi SU7 Ultra utilise un système à trois moteurs, dont deux V8s et un V6s. Il marque l’arrivée du moteur V8s auto-développé par Xiaomi, avec une vitesse de rotation maximale de 27 200 tr/min, ce qui en fait le moteur de production le plus puissant actuellement disponible.

Alimentée par une batterie Qilin 2.0 de CATL, d’une capacité de 93,7 kWh, la batterie offre une puissance de décharge de 880 kW même à 20 % de charge, et supporte une recharge ultra-rapide de 897V pour une charge complète en moins de 12 minutes. Avec une autonomie de 630 km (cycle CLTC), la SU7 Ultra promet de longues performances sur une seule charge.

Nouveautés visuelles et auditives

L’interface utilisateur de l’écran central, du tableau de bord et de l’affichage tête haute (HUD) a été repensée pour renforcer l’ambiance sportive. Trois nouveaux profils sonores sportifs sont disponibles : Ultra Electric, Ultra Sonic et Ultra Pulse, projetés à travers un haut-parleur externe de 40W.

Prix et disponibilité de la Xiaomi SU7 Ultra

Le Xiaomi SU7 Ultra est proposé en précommande en Chine au prix de 814 900 yuans (environ 105 700 euros). La sortie officielle et les premières livraisons sont prévues pour mars 2025.

Avec ses performances de pointe, son design aérodynamique et son autonomie impressionnante, la Xiaomi SU7 Ultra représente une alternative sérieuse aux modèles haut de gamme, comme la Porsche Taycan Turbo GT, offrant une puissance accrue pour un prix nettement inférieur.