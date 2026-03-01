MWC 2026 : Les Redmi Buds 8 Pro apportent l’audio spatial à moins de 70 €

Au MWC 2026, Xiaomi a dégainé les Redmi Buds 8 Pro, successeurs des Buds 6 Pro et tête d’affiche audio « accessible » avant l’arrivée des Redmi Buds 8 Active. Sur le papier, la promesse est simple : plus de réduction de bruit, plus de technologies premium (LDAC, spatial, suivi de la tête) — sans faire exploser le prix. Reste un point qui divise : l’autonomie recule légèrement.

Xiaomi positionne clairement ces écouteurs comme un produit « marché de masse » qui emprunte aux codes du haut de gamme : système multi-transducteurs, audio immersif, et surtout une ANC plus profonde. C’est typiquement la zone où Redmi excelle : pousser très fort la fiche technique, puis laisser le marché juger le rendu réel.

Redmi Buds 8 Pro : triple driver, LDAC, spatial et suivi de la tête

Les Redmi Buds 8 Pro adoptent un système triple-driver et ajoutent des briques qu’on voyait plutôt au-dessus de 100 € : Dolby Audio, son spatial avec suivi de la tête, et Hi-Res sans fil via LDAC.

Pour la connectivité, Xiaomi reste dans la norme moderne : Bluetooth 5.4, Fast Pair, connexion multi-appareils, et une logique « partage audio » au sein de l’écosystème Xiaomi/Redmi/POCO (deux paires d’écouteurs sur une même source).

Le gros argument : 55 dB d’ANC et bande élargie jusqu’à 5 kHz

C’est l’upgrade la plus lisible : jusqu’à 55 dB de réduction active du bruit, annoncée comme +20 % vs Buds 6 Pro, et une plage de compensation qui monte désormais à 5 kHz (au lieu de 4 kHz sur la génération précédente).

Xiaomi ajoute aussi un mode « immersive » pensé pour les environnements type avion/train/bus, combinant ANC et réduction de bruit ambiant. Sur le terrain, ce sera surtout intéressant si la gestion du vent et des voix est bien calibrée — c’est souvent là que des écouteurs « agressifs sur les chiffres » peuvent trébucher.

Appels, résistance et autonomie : très correct… avec une concession

3 micros par écouteur + réduction de bruit IA pour les appels.

IP54 (poussière + éclaboussures) : suffisant pour sport/transport, sans être « waterproof » intégral.

Autonomie : 8 h sur une charge et 33 h avec le boîtier — en baisse par rapport aux Buds 6 Pro (9,5 h/36 h) selon les chiffres comparatifs cités.

— en baisse par rapport aux Buds 6 Pro (9,5 h/36 h) selon les chiffres comparatifs cités. Charge rapide : 5 minutes pour 2 heures de lecture annoncées.

Autrement dit, Xiaomi préfère manifestement investir sa marge technique dans l’ANC et les traitements audio plutôt que de viser un record d’endurance.

Prix, dispo et bonus Spotify : l’offensive « value »

Les Redmi Buds 8 Pro sont annoncés à 69,99 €, avec disponibilité en Europe en Noir, Blanc et Bleu. Xiaomi ajoute 2 mois de Spotify Premium sur certains marchés, avec une date limite de redemption fixée au 8 août 2026. À 69,99 €, les Redmi Buds 8 Pro cherchent à devenir « le choix raisonnable » pour qui veut une ANC très ambitieuse pour le prix, des options premium (LDAC + spatial/head tracking), et une expérience moderne en mobilité.

Le compromis, lui, est clair : l’autonomie descend d’un cran face à la génération précédente. Si vous vivez avec les écouteurs toute la journée, c’est le point à surveiller. Sinon, Xiaomi a probablement trouvé l’équilibre qui fait vendre en 2026 : le silence, plus que les heures.