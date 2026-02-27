À Barcelone, le MWC sert souvent de rampe de lancement autant que de scène marketing. Honor l’a bien compris : avant l’annonce mondiale du Magic V6, prévu le 1er mars 2026 à 13 h, le constructeur commence à distiller ce qui fait vendre un pliable haut de gamme en 2026 — la photo et le design.

Sur Weibo, l’équipe imagerie d’Honor a publié des échantillons photo capturés avec le Magic V6, pendant que la marque officialisait une nouvelle couleur baptisée « Red Rabbit ». Le message est limpide : le Magic V6 ne veut plus seulement être « un bon pliable », il veut prétendre au rang de photophone de référence, y compris face aux flagships non pliables.

Magic V6 : AiMAGE, zoom et une « Red Rabbit » en cuir vegan texturé

Honor continue d’exploiter son label AiMAGE, déjà mis en avant l’an dernier : un mélange de traitement IA sur l’appareil et d’optimisations assistées par le cloud, censé améliorer la netteté, la gestion du zoom et l’optimisation de scène.

Dans les images partagées (forcément choisies), Honor insiste sur la conservation des détails, un rendu colorimétrique équilibré, des téléobjectifs nets et une scène nocturne propre. À prendre comme un teaser — la vraie lecture se fera sur tests indépendants.

Côté design, la variante Red Rabbit joue la carte « objet de mode » : une finition décrite comme un cuir velours écoresponsable avec nano-revêtement pour la durabilité, rehaussée d’accents dorés autour du module circulaire photo.

Sur les pliables, les « petits upgrades » ne suffisent plus

Le marché des smartphones pliables se densifie, et l’innovation « facile » (un peu plus fin, un peu plus lumineux) ne fait plus tout. Honor semble donc attaquer deux leviers plus émotionnels et plus différenciants :

La photo comme argument de légitimité : c’est l’angle le plus ambitieux, parce qu’un pliable doit souvent composer avec les contraintes de place, de dissipation thermique et d’optique. En revendiquant une qualité « slab flagship », Honor cherche à casser l’idée qu’un pliable est un compromis permanent.

La désirabilité par le matériau : le rouge profond + texture « cuir velours » visent un public qui veut un objet premium distinctif — une logique très MWC, où l’attention se gagne aussi à la vitrine.

Et pour rassurer le public le plus « tech », Honor a déjà verrouillé une info clé : le Magic V6 embarquera le Snapdragon 8 Elite Gen 5, synonyme (en théorie) de gains en performances et en efficacité énergétique — un point critique sur les pliables.

Rendez-vous à Barcelone : la promesse est posée, il faut maintenant la prouver

Entre des samples photo soigneusement sélectionnés et une version couleur taillée pour le marketing, Honor fait monter la pression avant son keynote MWC. Reste la partie la plus importante : la cohérence en conditions réelles (photo, autonomie, chauffe, robustesse) — là où les pliables se jouent autant sur l’ingénierie que sur le storytelling. Réponse le 1er mars.