Huawei remet une pièce dans la machine « mini », ce format devenu rare, mais précieux : assez compact pour se glisser partout, assez sérieux pour travailler, dessiner et regarder des contenus sans frustration.

Avec la MatePad Mini, désormais lancée à l’international, la marque veut clairement se frotter à l’iPad mini… et aux alternatives Android qui tentent de réhabiliter la petite tablette comme compagnon du quotidien.

MatePad Mini : Un produit pensé comme un anti-reflet premium

La MatePad Mini n’est pas qu’une question de diagonale. Huawei pousse un axe très « lecture/comfort » avec sa dalle Flexible OLED PaperMatte, annoncée comme une solution anti-reflets via un film optique destiné à améliorer le confort visuel.

L’idée est limpide : faire d’une petite tablette un objet qu’on garde à la main longtemps, sans fatigue ni reflets agressifs — un terrain où Apple et Xiaomi jouent aussi, mais rarement avec une telle insistance sur l’aspect « papier ».

Écran lumineux, stylet pro, photo étonnamment ambitieuse

Huawei soigne la vitrine :

Écran : 8,8 pouces OLED au format 16:10, définition 2,5K , ratio écran/façade annoncé à 92 %, pic de luminosité 1 800 nits, 120 Hz.

, ratio écran/façade annoncé à 92 %, pic de luminosité 1 800 nits, 120 Hz. Logiciel : HarmonyOS 4.3 (sur la variante globale présentée), avec des fonctions de multitâche et des outils productivité mis en avant.

Stylet : compatibilité Huawei M-Pencil Pro, orientée prise de notes et dessin.

Photo : double module arrière 50 mégapixels (f/1.8) + 8 mégapixels ultra grand-angle macro (f/2.2), vidéo 4K et OIS annoncés à l’arrière, caméra frontale de 32 mégapixels pour appels et selfies.

Batterie : 6 400 mAh avec charge rapide 66 W SuperCharge , et une promesse de gestion intelligente visant à préserver la santé de la batterie sur plusieurs années.

, et une promesse de gestion intelligente visant à préserver la santé de la batterie sur plusieurs années. Design : 255 g, 5,1 mm, châssis en alliage de magnésium et dos en vegan fiber 3D.

Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, capteurs dont lecteur d’empreintes.

Point notable, Huawei ne détaille pas (encore) la puce sur la communication globale évoquée ici. C’est un silence qui compte, surtout face à Apple, dont la performance (et la longévité logicielle) reste une arme centrale sur l’iPad mini.

Le pari « PaperMatte + stylet » plutôt que la course aux benchmarks

Sur ce segment, gagner ne consiste pas seulement à afficher un meilleur tableau de specs. Huawei semble choisir une stratégie plus fine : rendre la petite tablette désirable par l’usage.

L’écran PaperMatte vise une promesse tangible : lire, annoter, travailler en mobilité avec moins de reflets, là où les petits écrans brillants montrent vite leurs limites. Le duo compact et M-Pencil Pro suggère un produit pensé pour les notes rapides, le croquis et le « mini poste de travail » nomade — un usage qui colle parfaitement au format 8 à 9 pouces.

Et, la partie photo, étonnamment soignée pour une tablette, raconte aussi une ambition : transformer l’objet en appareil « toujours prêt » pour scanner, capturer, créer, appeler en visio avec confort.

Reste l’épé de Damoclès : l’écosystème applicatif et la perception « pro » hors Chine. C’est souvent là que les tablettes Android compactes trébuchent, même avec un excellent matériel. Huawei compense avec son approche productivité et accessoires, mais l’adoption dépendra largement des prix internationaux et des marchés ciblés.

Prix et disponibilité : flou global, repère chinois

Huawei n’a pas encore communiqué le prix global dans les informations reprises ici. En Chine, la MatePad Mini démarre autour de 3 999 yuans, dans les coloris Spruce Green et Graphite Black, et plusieurs configurations (jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage). Les accessoires comme le M-Pencil Pro et l’étui sont vendus séparément.

Si Huawei parvient à positionner ce produit agressivement hors Chine, la MatePad Mini pourrait devenir l’une des rares propositions Android « mini » réellement premium — et rappeler à Apple qu’un format compact peut encore être un objet de désir, pas seulement un vestige de catalogue.