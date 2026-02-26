Accueil » OPPO Find N6 : Le premier pliable avec capteur 200 mégapixels Hasselblad et technologie Danxia

OPPO Find N6 : Le premier pliable avec capteur 200 mégapixels Hasselblad et technologie Danxia

OPPO Find N6 : Le premier pliable avec capteur 200 mégapixels Hasselblad et technologie Danxia

OPPO prépare son prochain pliable premium comme on prépare un flagship photo : à coups de teasers calibrés et de promesses très ciblées. Sur Weibo, un cadre de la gamme Find confirme que le Find N6 misera sur un argument rare dans l’univers des smartphones pliables : un système photo quadruple « accordé par Hasselblad » avec un capteur principal 200 mégapixels, complété par une nouveauté maison taillée pour la colorimétrie.

Un quadruple module de 200 mégapixels « ultra-clear » : OPPO veut dominer la photo sur pliable

Zhou Yibao, product manager de la gamme Find, parle d’un « seul système quadruple 200 mégapixels calibré par Hasselblad » dans la catégorie des pliables. C’est une formulation marketing, mais elle dit l’intention : OPPO veut que le Find N6 ne soit plus « un pliable très bon en photo », mais un pliable qui rivalise frontalement avec les meilleurs photophones.

Selon les fuites relayées, l’ensemble arrière combinerait un grand capteur principal 200 mégapixels, un ultra-grand-angle 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique (zoom optique), et un module Danxia dédié à la couleur.

Le tandem avec Hasselblad devrait continuer de jouer sur la signature « couleur/rendu » et le traitement, comme sur les derniers Find.

Danxia arrive sur un pliable : la couleur comme différenciateur technique

Deuxième annonce importante : la reproduction couleur Danxia ferait ses débuts sur un foldable, via un capteur multispectral censé mieux capturer la « couleur ambiante » et stabiliser le rendu (peaux, éclairages mixtes, néons, scènes nocturnes).

Ce n’est pas un gadget : sur smartphone, la colorimétrie est souvent l’endroit où l’on « reconnaît » une marque. OPPO essaie ici d’industrialiser cette cohérence — surtout sur un pliable, où la photo est parfois sacrifiée au profit du design.

Satellite Edition confirmée : Oppo multiplie les variantes premium

Le même post confirme l’existence d’un Find N6 Satellite Edition. OPPO ne détaille pas encore l’usage exact selon les marchés, mais la logique est claire : proposer une déclinaison plus « outdoor / pro », potentiellement orientée connectivité hors réseau.

Les rumeurs les plus insistantes évoquent :

écran interne de 8,12 pouces d’une résolution 2K avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz

écran externe de 6,62 pouces d’une résolution full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz

une plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 5 en version 7 cœurs

jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage

batterie autour de 6 000 mAh

Android 16 avec une surcouche ColorOS/HyperOS côté OPPO

À prendre comme des éléments « probables » : OPPO n’a pas encore verrouillé publiquement la fiche technique complète.

Date de lancement : le 17 mars dans le viseur (mais pas officialisé)

Plusieurs médias évoquent une présentation en Chine le 17 mars, sans confirmation finale de OPPO à ce stade.

Le pari du Find N6 est lisible : transférer la logique des « Ultra photo » vers le format pliable. Là où beaucoup de foldables excellent en productivité, mais restent en retrait en photographie (épaisseur, place, refroidissement), Oppo tente de répondre avec un mix assez agressif : 200 mégapixels, périscope et module multispectral.

Si Danxia tient ses promesses, OPPO pourrait surtout gagner sur un terrain où Samsung et Google dominent souvent : la fiabilité des couleurs et des peaux en conditions réelles. Et c’est précisément ce qui fait basculer un smartphone « impressionnant » vers un smartphone « professionnel ».