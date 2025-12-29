iPhone pliable : Apple abandonne Face ID au profit de Touch ID

L’iPhone pliable, attendu l’an prochain aux côtés de la gamme iPhone 18, s’apprête à rompre avec l’un des piliers de l’expérience iPhone moderne. Selon de nouvelles fuites concordantes, Face ID ne sera tout simplement pas intégré à ce modèle inédit. La raison serait purement matérielle : les capteurs nécessaires ne tiendraient pas dans le châssis du smartphone pliant.

Un choix contraint, mais loin d’être improvisé.

Pourquoi Face ID est incompatible avec le design pliable ?

D’après plusieurs précédents rapports, confirmés par cette nouvelle fuite, le problème est avant tout une question d’espace interne. Le format pliable impose déjà des compromis importants : charnière complexe, double batterie, écran flexible, et structure renforcée.

Dans ce contexte, intégrer l’ensemble des capteurs TrueDepth nécessaires à Face ID — caméra infrarouge, projecteur de points, capteurs de profondeur — devient extrêmement compliqué, voire impossible, sans sacrifier d’autres éléments clés.

Et ce même obstacle empêcherait également l’intégration d’un capteur d’empreintes sous l’écran, pourtant courant sur Android.

La solution la plus probable : Touch ID sur le bouton d’alimentation

Face à ces contraintes, Apple semble avoir choisi une approche pragmatique. Selon les sources, l’iPhone pliable adopterait Touch ID intégré au bouton d’alimentation latéral, une solution déjà utilisée sur certains iPad récents.

Ce choix présente plusieurs avantages : fiabilité éprouvée, déverrouillage rapide, absence de composants encombrants sous l’écran, fonctionnement quelle que soit la position du téléphone (ouvert ou fermé).

Pour une partie des utilisateurs, cette solution pourrait même être préférable à Face ID, notamment dans les situations où la reconnaissance faciale est moins pratique.

Une décision qui reflète la philosophie du produit

L’abandon de Face ID ne semble pas être un simple compromis technique, mais plutôt le reflet d’un produit pensé différemment. Les rendus et fuites suggèrent que Apple mise sur un format pliable plus large que haut une fois déployé, proche d’un mini-iPad.

L’objectif serait clair : encourager une utilisation majoritairement dépliée, assurer une compatibilité parfaite avec les applications iPad, et proposer une véritable expérience hybride entre smartphone et tablette.

En contrepartie, le téléphone paraîtrait plus trapu lorsqu’il est replié, un choix esthétique et ergonomique qui pourrait diviser.

Entre pragmatisme et prise de risque

Sur le plan fonctionnel, Touch ID sur le bouton latéral est une solution solide, éprouvée et peu clivante. Elle ne devrait pas constituer un frein majeur à l’adoption du produit. Le véritable pari d’Apple se situe ailleurs : le format même de l’iPhone pliable. Large, orienté usage déployé, à mi-chemin entre téléphone et tablette, il s’éloigne des codes classiques du smartphone.

Un choix audacieux, qui pourrait soit redéfinir le marché… soit laisser certains utilisateurs sur leur faim.