iPhone 18 Pro : Apple testerait un Rouge profond comme couleur signature, après le succès du Cosmic Orange

Apple a longtemps joué la carte du « premium discret » sur ses iPhone Pro : des teintes sophistiquées, rarement clivantes. Mais l’arrivée d’un coloris plus audacieux — Cosmic Orange — a montré qu’un « hero color » pouvait aussi devenir un levier de désirabilité… et de vente. Prochaine étape, selon un nouveau rapport : un rouge profond à l’étude pour l’iPhone 18 Pro.

Petite mise au point au passage : le Cosmic Orange est associé aux iPhone 17 Pro (sortis en 2025), pas aux iPhone 18 Pro encore attendus pour l’automne 2026.

iPhone 18 Pro : Un « flagship color » en test, le rouge comme nouveau pari

D’après Bloomberg, Apple testerait actuellement un rouge profond comme couleur vedette potentielle pour la prochaine gamme iPhone Pro. L’idée ne serait pas forcément de remplacer l’orange, mais de l’accompagner : garder la teinte qui a fonctionné, tout en ajoutant une nouvelle option « affirmation ».

Deux nuances importantes dans le rapport :

Apple teste plusieurs couleurs en parallèle, parfois très en amont : « deep red » peut être un choix final… ou une piste abandonnée.

D’autres options (comme brun chocolat ou violet) seraient aussi envisagées.

Rouge « signature » ou retour de (PRODUCT)RED ?

Apple a une histoire intime avec le rouge, mais sous un autre drapeau : (PRODUCT)RED, lié à son partenariat avec (RED) pour soutenir des programmes de lutte contre le VIH/sida. Apple indique avoir contribué à hauteur de plus de 250 millions de dollars via cette initiative.

La question, ici, est culturelle autant que marketing : Un deep red Pro pourrait être un simple choix esthétique « Fall 2026 », ou, moins probable mais symboliquement fort, un retour d’une narration « (RED) » sur le haut de gamme — même si, historiquement, Apple a surtout décliné (PRODUCT)RED sur des modèles non-Pro.

Le talon d’Achille : l’orange a plu… mais sa tenue dans le temps a été critiquée

Si Apple ré-ose une couleur forte, elle doit assurer sur la durabilité. Or, des propriétaires de Cosmic Orange iPhone 17 Pro ont signalé des décolorations ou variations de teinte (notamment sur des parties exposées), alimentant le débat sur la résistance des finitions colorées. Si le rouge profond arrive, Apple pourrait donc aussi travailler le traitement de surface (anodisation, couche protectrice, texture) pour éviter de répéter le même feuilleton.

Ce mouvement s’inscrit dans une tendance plus large : Apple redevient plus joueur sur la couleur… quand ça sert la stratégie.

On le voit aussi côté Mac : Bloomberg et plusieurs médias parlent d’un MacBook plus abordable en préparation, avec des teintes plus franches (jaune, vert clair, bleu, rose…), comme un écho assumé aux iMac. Autrement dit, la couleur redevient un outil de segmentation, pas juste un choix cosmétique.

Le « hero color » devient une arme anti-lassitude

Le vrai problème des smartphones premium, en 2026, n’est pas la performance : c’est l’impression de « même produit, année après année ». Une couleur signature bien exécutée sert de raccourci émotionnel. Elle rend la génération immédiatement identifiable, transforme l’objet en accessoire, et crée une préférence irrationnelle… exactement ce que cherche une marque qui vend du haut de gamme.

Le risque ? Que la couleur fasse plus parler que le produit — ou qu’elle vieillisse mal. Le rouge profond a donc une seule mission : être audacieux sans être gadget, et premium sans être fragile.