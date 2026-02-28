Accueil » Unitree As2 : Le robot-chien qui court à 17 km/h et joue au tennis débarque

Et si le « meilleur ami de l’homme » devenait électrique ? Le constructeur chinois Unitree Robotics dévoile le Unitree As2, un quadrupède pensé comme un robot-chien grand public : plus léger, plus agile, et surtout taillé pour l’interaction grâce à l’IA.

L’ambition n’est plus seulement industrielle ou académique — elle devient domestique.

Un robot plus mobile, plus endurant, plus « vivant »

Le As2 affiche des chiffres qui le placent au-dessus de la moyenne des robots de loisir :

Plus de 4 heures d’autonomie

Environ 13 km de portée

Vitesse maximale de 18 km/h

Poids : 18 kg

Certification IP54 (résistance à la poussière et aux éclaboussures)

Unitree insiste aussi sur la stabilité : le robot peut rester en équilibre avec un adulte de 105 kg debout sur son dos. Une démonstration plus spectaculaire qu’utile, mais qui traduit une vraie maîtrise du contrôle moteur.

De la locomotion à l’IA « incarnée »

Ce qui distingue le Unitree As2 d’un simple gadget roulant, c’est son positionnement IA. Le robot prend en charge de grands modèles d’IA pour des interactions dites « incarnées » — autrement dit, une intelligence qui ne se limite pas à répondre, mais qui agit dans l’espace.

À bord :

Caméra HD frontale

Micro et haut-parleur intégrés

Modes suivi intelligent et télécommande

Système d’éclairage pour les déplacements nocturnes

L’idée est claire : faire du robot non seulement un objet mobile, mais un compagnon capable d’interagir, décider et accompagner.

Le As2 peut aussi accueillir un bras robotique à sept axes en option. Et oui, cela permet — démonstration à l’appui — de lui fixer une raquette de tennis pour quelques échanges improvisés. C’est évidemment plus une vitrine technologique qu’un usage quotidien. Mais, cela souligne la modularité de la plateforme : Unitree ne vend pas juste un « robot chien », mais une base robotique polyvalente.

Un vrai compagnon… ou un gadget premium ?

La communication d’Unitree met en scène le As2 comme un animal de compagnie : promenades, retour vers le propriétaire, posture attentive. Mais, la comparaison a ses limites. Un robot ne salit pas, ne mord pas les chaussures, ne nécessite pas de vétérinaire. En revanche, il ne bave pas, ne développe pas de personnalité spontanée, et ne crée pas le même attachement émotionnel.

La vraie question n’est donc pas « peut-il remplacer un chien ? », mais plutôt : peut-il créer un nouveau type de relation homme-machine ?

Positionnement stratégique : la robotique grand public avance

Unitree a déjà une solide réputation dans la robotique quadrupède professionnelle. Avec le As2, la marque teste clairement un marché plus large : celui du robot personnel interactif, à mi-chemin entre compagnon, outil éducatif et plateforme de développement IA.

Le prix n’a pas encore été annoncé — la marque invite les intéressés à « contacter les ventes » — ce qui laisse présager un ticket encore conséquent.

Mais au-delà du coût, le As2 envoie un signal : la robotique quitte progressivement les labos et les usines pour entrer dans les foyers. Et si 2024–2025 ont été l’année des assistants IA conversationnels, 2026 pourrait marquer l’essor des assistants IA incarnés.