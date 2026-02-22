Xiaomi 17 Max : lancement prévu au printemps 2026, sans écran arrière

La gamme Xiaomi 17 pourrait encore s’agrandir. D’après un nouveau rapport relayé sur Weibo par un blogueur tech chinois, Xiaomi préparerait un cinquième modèle, baptisé Xiaomi 17 Max, dont le lancement serait prévu entre mars et avril 2026 sur le marché chinois.

Ce modèle viendrait compléter une série déjà bien fournie, aux côtés des Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max et le Xiaomi 17 Ultra, avec un positionnement qui s’annonce légèrement différent.

Xiaomi 17 Max : Un lancement au cœur du printemps chinois

Selon la publication Weibo, les mois de mars et avril verront l’arrivée de plusieurs flagships en Chine, notamment les Vivo X300s et OPPO Find X9s. Dans ce même créneau, Xiaomi lancerait donc le Xiaomi 17 Max, confirmant une stratégie d’offensive printanière sur le très concurrentiel segment haut de gamme.

Information clé confirmée dans les commentaires du leaker : le Xiaomi 17 Max ne disposera pas d’écran secondaire au dos, contrairement au 17 Pro Max.

Ce détail pourrait devenir le principal élément de différenciation entre les deux modèles. Là où le Pro Max mise sur un design plus expérimental avec affichage arrière, le 17 Max semblerait privilégier une approche plus classique, potentiellement pour contenir les coûts ou affiner son positionnement.

Un grand écran et un SoC de pointe

Les premières fuites techniques dressent un portrait assez clair du Xiaomi 17 Max. Il serait doté d’un écran OLED de 6,8 à 6,9 pouces probablement avec une résolution 2K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d’une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 et d’un téléobjectif périscopique attendu pour le zoom longue distance.

Même si le reste de la fiche technique n’a pas encore filtré, il serait surprenant que le Xiaomi 17 Max ne reprenne pas une large partie des caractéristiques du 17 Pro Max.

Pour mieux situer le niveau attendu, voici ce que propose déjà le Xiaomi 17 Pro Max : écran OLED 6,9 pouces 2K à 120 Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5, batterie de 7 500 mAh, charge filaire de 100 W, charge sans fil de 50 W, charge sans fil inversée de 22,5 W, caméra frontale de 50 mégapixels, et triple capteur arrière : 50 mégapixels OmniVision Light Fusion 950L (principal), 50 mégapixels en ultra grand-angle et 50 mégapixels en téléobjectif périscopique 5x.

Si le Xiaomi 17 Max hérite de l’essentiel de cette base, il pourrait devenir une alternative plus sobre au Pro Max, sans écran arrière mais avec des performances équivalentes.

Un Pro Max simplifié ?

Avec le Xiaomi 17 Max, la marque pourrait chercher à proposer un flagship grand format, conserver l’essentiel des performances, et tout en simplifiant le design pour séduire un public plus large.

Ce positionnement intermédiaire — entre Pro Max et Ultra — pourrait répondre aux utilisateurs qui veulent le maximum de puissance et d’autonomie, sans fonctionnalités jugées gadget comme l’écran arrière.

Il faudra attendre de prochaines fuites pour confirmer les différences exactes, notamment sur la photo et la batterie. Une chose est sûre : le printemps 2026 s’annonce chargé pour Xiaomi… et pour le marché chinois du très haut de gamme.