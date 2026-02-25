Accueil » Honor MagicPad 4 : La tablette la plus fine au monde (4,8 mm) arrive au MWC 2026

Honor MagicPad 4 : La tablette la plus fine au monde (4,8 mm) arrive au MWC 2026

Honor pousse encore plus loin sa quête du « toujours plus fin ». Avec la MagicPad 4, la marque dévoile une tablette qui descend à 4,8 mm d’épaisseur, un chiffre qui relève presque de la démonstration d’ingénierie autant que du produit grand public.

Une façon de rappeler que, sur le segment premium, la bataille ne se joue plus seulement à coups de puces et d’IA, mais aussi sur la silhouette.

Une tablette Android plus fine que les iPad… ou presque

La MagicPad 4 arrive comme une évolution directe de la MagicPad 3, déjà remarquée pour ses mensurations. L’an dernier, Honor revendiquait 5,8 mm ; cette année, la marque annonce 4,8 mm, ce qui la place devant des références comme l’iPad Air (6,1 mm), l’iPad Pro (5,1 mm) ou encore la Galaxy Tab S11 (5,1 mm).

Honor n’atteint toutefois pas le record absolu si l’on élargit le périmètre : certaines tablettes E Ink, comme la reMarkable 2, restent légèrement plus fines (Honor cite 4,7 mm).

OLED 165 Hz, écran plus compact : le vrai changement est là

Derrière le chiffre d’épaisseur, la MagicPad 4 apporte un virage plus intéressant : l’écran. Honor passe sur une dalle OLED 165 Hz en 12,3 pouces, contre 13,3 pouces en LCD sur la génération précédente. Le compromis est clair : un peu moins de surface, mais une montée en gamme sur le contraste, la fluidité et la perception « premium » au quotidien.

Côté batterie, la cure d’amaigrissement se paie logiquement : 10 100 mAh annoncés (contre une capacité plus élevée sur MagicPad 3). Honor ne communique pas encore d’estimation d’autonomie, mais l’OLED — selon les usages — peut aussi jouer en faveur de l’efficience.

Autre conséquence tangible : la tablette perd environ 145 g par rapport à la MagicPad 3.

Snapdragon 8 Gen 5, Android 16 : la fiche technique vise le haut de gamme

Sous le châssis, Honor mise sur un Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm, avec deux configurations : 12 Go/256 Go ou 16 Go/512 Go. L’ensemble tourne sous MagicOS 10, basé sur Android 16 — un positionnement clairement premium, à la fois sur la puissance et la longévité logicielle perçue.

La photo reste utilitaire : 13 mégapixels à l’arrière et 9 mégapixels à l’avant. En revanche, Honor continue de soigner un point différenciant : l’audio. La MagicPad 4 embarque 8 haut-parleurs avec une promesse d’expérience spatiale — typiquement le genre d’argument qui parle aux usages vidéo et divertissement, là où beaucoup de tablettes Android peinent encore à rivaliser avec les meilleures.

Prix, disponibilité… et un teasing robots à l’horizon du MWC

Pour l’instant, pas de prix ni de date de sortie officielle. Honor renvoie la suite à sa conférence du MWC 2026, où la marque a aussi teasé une incursion du côté de la robotique humanoïde — un clin d’œil qui dit quelque chose de l’ambition : élargir l’écosystème au-delà des écrans, et installer « Magic » comme une plateforme plus globale.

Reste une question de fond : à force de chasser le millimètre, est-ce que Honor construit une tablette plus désirable… ou surtout plus spectaculaire ? La réponse dépendra moins du chiffre « 4,8 » que de l’expérience réelle : autonomie, chauffe, luminosité OLED et cohérence logicielle. Mais une chose est sûre : sur le design, Honor vient de forcer tout le marché à regarder la tranche.isseur, OLED 165 Hz, Snapdragon 8 Gen 5 et audio à 8 haut-parleurs. Prix attendu au MWC.