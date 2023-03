La reMarkable 2 vient de devenir le meilleur ordinateur portable avec le Type Folio Keyboard

Avec la sortie de l’étui E Ink, vous pouvez simplement vous asseoir dans votre chambre et l’activer sans rien brancher. C’est très simple et pratique, de sorte que vous n’éprouverez aucun décalage lorsque vous cliquerez sur une touche de votre tablette.

La tablette reMarkable 2 est l’un des appareils de notes électroniques les plus recommandés que vous pouvez vous procurer immédiatement et c’est le meilleur jusqu’à présent. Il simule parfaitement la sensation d’écrire sur du papier . Bien que certains utilisateurs pensent qu’il manque certaines fonctionnalités pour un clavier à l’écran, l’entreprise a finalement écouté ses clients.

La reMarkable 2 est tout simplement une tablette de papier de nouvelle génération que vous pouvez utiliser pour lire et écrire . Ce qui est encore mieux, c’est que l’on peut encore sentir sa texture de papier partout. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, il existe un autre produit qui augmentera certainement votre productivité sous la forme d’un étui Type Folio Keyboard .

La rédaction des rapports est facilitée par l’utilisation d’ordinateurs et de portables. Cependant, il existe une technique plus fiable pour les rédiger, à savoir les notes électroniques. La manière traditionnelle de prendre des notes se fait à l’aide d’un stylo et de papier. Avec l’évolution de la technologie, ils sont désormais remplacés par des outils électroniques tels que reMarkable 2.