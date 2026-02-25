Accueil » Galaxy S26 Ultra : Une seconde fuite vidéo confirme le Privacy Display et des bugs de jeunesse

Samsung a beau multiplier les demandes de retrait, la digue a sauté : après l’unboxing de Sahil Karoul à Dubaï, un second créateur (le média parle d’un YouTubeur bangladais, « Sam Zone ») a publié une vidéo de prise en main détaillée du Galaxy S26 Ultra avant l’annonce officielle.

La fuite est suffisamment complète pour confirmer plusieurs points matériels… et assez imparfaite pour rappeler qu’on regarde probablement un firmware pré-lancement.

Galaxy S26 Ultra : Ce que la vidéo verrouille côté design

Le Galaxy S26 Ultra paraît plus « moderne » que les rendus ne le laissaient penser, surtout grâce à ce bloc de caméra plus propre et plus intégré. Cette évolution du dos est cohérente avec ce que les autres fuites montrent déjà (et avec l’idée que Samsung veut « rationaliser » le langage visuel des trois Galaxy S26).

Autre détail relayé : le châssis du modèle montré serait toujours en titane, malgré des rumeurs contradictoires ces dernières semaines. Prudence, il faudra attendre la fiche officielle pour trancher définitivement, mais ce point revient dans plusieurs papiers de « pre-brief » sur les spécifications.

Les spécifications qui reviennent (et qui ressemblent à du déjà-vu)

Sur la partie « cœur de fiche technique », on est dans la continuité des fuites :

Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur le modèle Ultra (selon les unités leakées)

214 g et 7,9 mm (le Ultra gagnerait un peu en finesse et en poids)

Batterie 5 000 mAh et charge annoncée plus rapide selon les leaks (mais là encore, l’impact réel dépendra des courbes et limites thermiques)

Et oui, une « mauvaise nouvelle » se confirme aussi : le S Pen resterait sans Bluetooth, donc pas de Air Actions/commande à distance. C’est l’un des points les plus cohérents entre toutes les fuites depuis le Galaxy S25 Ultra.

La star reste la même : le Privacy Display « anti-regards » en matériel

Le Privacy Display est clairement la fonctionnalité phare de 2026 : une fonctionnalité intégrée à la dalle qui assombrit fortement l’écran vu de côté, et propose au moins un mode plus agressif (« confidentialité maximum »). Ce comportement est clairement le cœur de l’innovation du Galaxy S26 Ultra.

C’est là que cette deuxième vidéo est intéressante : elle ne raconte pas seulement « voici le Galaxy S26 Ultra », elle montre aussi des petites aspérités. Des problèmes de chauffe rapportés lors d’usage caméra et même sur des usages plus légers, selon le compte rendu relayé. En outre, me smartphone rencontrerait des soucis de connexion Wi-Fi, qui sentent davantage le bug logiciel pré-release que le défaut matériel… mais qui méritent d’être notés tant que Samsung n’a pas livré le firmware final.

C’est typiquement le genre de symptômes qu’on voit sur des unités « anticipées » ou des builds pas encore totalement stabilisés — et que Samsung peut corriger via mise à jour dès la commercialisation.

Un problème de fuite d’approvisionnement, pas un « journaliste chanceux »

Entre la vidéo de Dubaï (Karoul) et celle qui suit, la presse spécialisée évoque une même piste : des unités destinées à certains marchés circuleraient trop tôt chez des revendeurs. Samsung peut envoyer des takedowns, mais à 24 heures de l’événement, l’objectif devient surtout de reprendre le contrôle du récit sur scène.

Le Galaxy S26 Ultra ressemble à une itération très « Samsung 2026 » : peu de rupture brute, mais une fonctionnalité différenciante très tangible (Privacy Display). Si les soucis de chauffe/Wi-Fi sont réels et se confirment sur les unités retail, ils deviendront le contre-récit parfait. Sinon, ils seront rangés dans la catégorie « firmware de pré-série ».