Galaxy Unpacked 2026 : comment regarder le live du 25 février, et ce qu’on peut attendre (Galaxy S26 + Galaxy Buds 4) ?

Samsung joue sa grande messe de début d’année, le Galaxy Unpacked 2026, ce mercredi 25 février 2026 — et, comme souvent, les fuites ont déjà mâché une bonne partie du travail.

Reste l’essentiel : à quelle heure regarder, où, et ce que Samsung devrait mettre sur scène (sans se faire piéger par les rumeurs les plus fantaisistes).

Comment regarder Galaxy Unpacked en direct.?

Date : 25 février 2026

Heure : 19 h (heure de Paris)

Où : sur la page officielle Unpacked de Samsung (stream intégré) et sur la chaîne YouTube officielle (livestream).

Lieu de l’événement : San Francisco (présentiel), avec diffusion mondiale en ligne.

Ce que Samsung devrait annoncer

Le trio Galaxy S26 : S26, S26+ et S26 Ultra

Les fuites convergent : trois modèles Galaxy S26, avec une légère refonte (camera bump plus marqué) et un Galaxy S26 Ultra aux coins plus arrondis pour coller davantage aux deux petits.

Samsung pousse une fonctionnalité déjà teasée : un Privacy Display/« Zero-peeking privacy » basé sur Flex Magic Pixel, une technologie OLED qui réduit l’angle de vision à la demande (plutôt qu’un film de confidentialité collé).

C’est typiquement le genre de mise à niveau qui compte plus en usage réel qu’en fiche technique (métro, open space, banque, mots de passe).

Nouveaux Galaxy Buds : confirmation « officielle » via les pages Samsung

Samsung Canada (et d’autres pages locales) mentionne explicitement de nouveaux Galaxy Buds aux côtés des nouveaux smartphones dans la FAQ Unpacked, ce qui verrouille pratiquement leur présence au show.

Côté modèles, tout pointe vers Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, avec un design revu (tiges plus plates).

Le leaker Roland Quandt a fourni une grille tarifaire :

Galaxy Buds 4 : 179,99 dollars

Galaxy Buds 4 Pro : 249,99 dollars

Soit une grille similaire à la génération précédente, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle en 2026.

Galaxy AI : la couche « incontournable » de la keynote

Samsung devrait logiquement remettre Galaxy AI au centre (photo, productivité, personnalisation One UI). Mais l’élément le plus tangible, pour l’instant, reste justement l’écran Privacy Display — déjà mis en avant par la marque.

Ce qu’il ne faut probablement pas attendre