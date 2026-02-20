Galaxy Buds 4 et 4 Pro : Les photos factices confirment un design plus « Pro »

À l’approche du Galaxy Unpacked (25 février), Samsung n’a même plus besoin d’en dire trop : ce sont les fuites qui racontent l’histoire à sa place. Dernier épisode en date, des photos d’unités factices — ces modèles non fonctionnels destinés aux vitrines — qui offriraient le meilleur aperçu à ce jour des Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro.

De quoi confirmer une direction : moins d’effets, plus de maturité.

Galaxy Buds 4 : Des photos qui verrouillent la silhouette

Le leaker TechTalkTV a partagé des images présentées comme des dummy units envoyées en magasin. Elles ne valident pas les fiches techniques, mais elles donnent des informations très concrètes : proportions, finition, ergonomie… et surtout ce qui disparaît.

Le rendez-vous, lui, est officiel : Samsung diffusera son événement le 25 février 2026 (19 h en France), et la page canadienne mentionne explicitement de nouveaux Galaxy Buds aux côtés des nouveaux smartphones.

Premier constat : les deux modèles adoptent une tige plate, plus minimaliste que les formes plus marquées de la génération précédente. Sur les fuites, la version Pro afficherait même un rendu métallisé brossé, un choix à la fois premium et plus pragmatique (moins de traces que du brillant).

Autre détail révélateur : les contacts de charge se déplaceraient sur la tige, conséquence directe d’une nouvelle façon de ranger les écouteurs dans le boîtier.

Un boîtier repensé : plus plat, plus stable, plus « objet »

Les images suggèrent aussi un boîtier qui s’aplatit et s’élargit, avec des écouteurs rangés à l’horizontale plutôt qu’en position verticale. Plusieurs fuites évoquent en plus un couvercle transparent, qui rend l’objet plus lisible d’un coup d’œil (et joue mieux la carte « design » sans LED).

C’est la confirmation qui fera réagir : sur les Galaxy Buds 4 Pro, les Blade Lights (bandes LED des Buds 3 Pro) semblent disparaître. Samsung paraîtrait donc privilégier une esthétique plus discrète, presque « pro », au profit d’un langage plus intemporel.

Standard vs Pro : deux philosophies de port

Les modèles factices renforcent aussi l’idée d’une segmentation simple :

Galaxy Buds 4 : design open-ear, sans embouts silicone — confort plus aéré, mais isolation passive plus limitée.

Galaxy Buds 4 Pro : maintien d’un format in-ear avec embouts, logique pour viser une meilleure isolation et une ANC plus efficace.

Une évolution « polie » plutôt qu’un grand saut

Ce que raconte cette fuite, c’est surtout la stratégie : Samsung semble vouloir normaliser sa gamme audio. Moins de signature lumineuse, plus de finitions, un boîtier plus pratique, et un design qui s’accorde mieux à l’idée d’un accessoire quotidien — pas d’un gadget. Dans un marché où l’innovation brute ralentit (ANC, autonomie, codecs), la bataille se joue de plus en plus sur l’ergonomie, l’intégration écosystème et la cohérence produit.

Reste à voir ce que Samsung gardera pour le vrai show : améliorations d’ANC, micro, autonomie, résistance à l’eau… Pour l’instant, ces images font surtout passer un message : les Buds 4 ne cherchent pas à crier, mais à durer.