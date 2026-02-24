fermer
Xiaomi Watch 5
Xiaomi Watch 5 : La montre Wear OS arrive en Europe le 28 février

Xiaomi vient de verrouiller son planning : la Xiaomi Watch 5 sortira de Chine et sera présentée au lancement mondial du 28 février 2026, à Barcelone, pendant l’événement « The New Wave of Imagery » (juste avant le MWC).

La montre apparaît déjà sur la page teaser officielle du lancement, ce qui laisse peu de doute sur sa place dans la keynote.

Xiaomi Watch 5 : Qu’attendre de la version européenne ?

À ce stade, Xiaomi n’a pas publié une fiche technique globale complète dans sa communication « event ». En revanche, plusieurs sources « pré-lancement » convergent sur les éléments suivants pour la version internationale :

  • Wear OS (et donc l’accès à l’écosystème Google : Play Store, Maps, Wallet, etc.) — une différence majeure avec certaines versions chinoises plus orientées OS maison.
  • Écran AMOLED de 1,54 pouces.
  • Prix Europe autour de 329 €

À noter : ces points restent des fuites tant que Xiaomi n’a pas confirmé officiellement les spécifications et le prix sur scène.

Pourquoi cette Xiaomi Watch 5 est stratégique ?

Si la Huawei Watch 5 arrive bien en Wear OS au global, Xiaomi se repositionne frontalement face à la Galaxy Watch et à la Pixel Watch, avec un argument simple : proposer une montre « pleinement Google » tout en injectant son ADN (design, autonomie, prix). Les leaks évoquent d’ailleurs une autonomie « multi-jours » sur la version internationale — mais là aussi, on attend la confirmation officielle et les tests réels.

La page de lancement mondiale met en avant un show très « écosystème » : smartphones (Xiaomi 17), accessoires, et des produits comme la série Pad 8 qui bénéficient déjà d’offres teaser sur la page officielle.

