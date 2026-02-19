Accueil » Xiaomi Watch 5 : la version mondiale sous Wear OS se rapproche, prix européen et specs attendues

Xiaomi semble prêt à sortir sa Xiaomi Watch 5 de Chine. Lancée fin 2025 sur son marché domestique, la montre haut de gamme refait surface dans une fuite européenne, avec un détail qui change tout : la version internationale basculerait sur Wear OS — et donc sur l’univers Google (Play Store, Tiles, services, apps tierces), là où le modèle chinois reste arrimé à l’intégration HyperOS.

Plusieurs sources rapportent une apparition en République tchèque autour de 7 990 CZK, soit environ 329 €, pour un boîtier 47 mm. Deux couleurs sont mentionnées : Black et Juniper Green. Le positionnement, lui, est sans ambiguïté : on parle d’une montre premium, au niveau des Galaxy Watch et Pixel Watch.

Wear OS : ce que Xiaomi gagne (et pourquoi c’est stratégique)

Si le switch vers Wear OS se confirme, Xiaomi récupère instantanément ce qui fait la force des montres Android haut de gamme hors Chine :

accès direct aux apps Wear OS via le Play Store

expérience plus standardisée (paiement, notifications, intégrations)

meilleure compatibilité avec l’écosystème Android global

un argument marketing simple face à Samsung/Google : « vous n’êtes pas enfermé »

C’est aussi une façon de repositionner Xiaomi comme acteur crédible sur la smartwatch « mainstream » premium, après une période où la marque était plus visible sur des montres orientées valeur/prix.

Fiche technique attendue : du premium très « capteurs + autonomie »

Les caractéristiques évoquées pour la version globale seraient proches de la version chinoise, avec une base solide :

écran AMOLED de 1,54 pouce

plateforme Snapdragon W5 (architecture double puce selon plusieurs reprises)

capteurs santé avancés (ECG, SpO₂, etc.)

boîtier acier inoxydable

5 ATM

autonomie annoncée autour de 6 jours en mode « smart » et 18 jours en mode économie d’énergie (selon les fuites) ￼

À noter, certaines sources ajoutent verre saphir et pic lumineux élevé sur l’écran pour la variante Europe — des éléments à prendre comme des « spécifications de listing » tant que Xiaomi n’a pas officialisé.

Xiaomi vise un segment difficile… mais lucratif

À environ 329 €, Xiaomi ne joue plus la montre « bonne affaire » : elle attaque un territoire où l’on attend une fiabilité logicielle irréprochable, des mises à jour régulières, un suivi santé crédible (capteurs + algorithmes + validation) et une expérience Wear OS fluide, sans compromis

Le pari est logique : si Xiaomi veut concurrencer Samsung et Google sur le poignet, il lui faut un OS global, une boutique d’apps globale, et un discours simple. Wear OS offre exactement ça.

Reste la question qui décidera du succès : la cohérence produit. Autonomie réelle, précision cardio/ECG, stabilité des notifications, et qualité des apps Xiaomi autour de Wear OS (santé, sport, synchronisation) : c’est là que se joue la différence entre « bonne fiche technique » et « vraie alternative ».