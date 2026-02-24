Snapdragon 8 Elite et 60 W : Les scores records du Galaxy S26 Ultra dévoilés en vidéo

À quelques heures du Galaxy Unpacked (25 février 2026), Samsung se retrouve dans un scénario qu’il connaît trop bien : le flagship n’attend pas la scène pour exister. Le YouTuber basé à Dubaï Sahil Karoul a publié un unboxing d’un Galaxy S26 Ultra (variante « Afrique », coloris blanc), acheté chez un revendeur local qui aurait déjà du stock. De quoi verrouiller en vidéo plusieurs éléments qui, jusqu’ici, n’étaient « que » des fuites.

Un design retouché, mais lisible : bloc de caméra et coins plus doux

Le premier changement visible est bien là : le Galaxy S26 Ultra abandonne l’alignement « capteurs posés » pour un bloc photo plus structuré, avec un module en forme de pilule qui regroupe les principaux capteurs. Le châssis conserve l’ADN Ultra, mais avec des angles plus arrondis et un toucher proche du S25 Ultra – évolution plus ergonomique que spectaculaire.

Karoul montre aussi un S Pen légèrement revu, avec une base plus arrondie et un logement qui semble décalé vers la gauche, un détail typique des itérations Samsung : discret, mais pensé pour l’usage quotidien.

Une fiche technique « raffinement » : 12 Go/256 Go et un Snapdragon 8 Elite Gen 5

Dans la vidéo, l’unité présentée afficherait 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (UFS 4.1). Le modèle serait animé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850), avec des scores de benchmarks déjà affichés à l’écran :

AnTuTu : 3 720 219 points

Geekbench 6 : 3 648 points (monocoeur)/10 898 points (multicoeurs)

Côté endurance, les infos visibles dans l’unboxing vont dans le sens des fuites marketing : batterie 5 000 mAh et charge filaire jusqu’à 60 W (à confirmer officiellement).

Le « vrai » nouveau : Privacy Display avec deux niveaux, dont « Maximum Privacy »

Le moment le plus convaincant de la prise en main, c’est la démonstration de l’écran « anti-regards ». Le Galaxy S26 Ultra intégrerait un Privacy Display directement dans la dalle AMOLED (pas un film), qui assombrit fortement l’écran quand on le regarde de biais. Selon les fuites autour des réglages, Samsung proposerait au moins deux modes :

Confidentialité automatique (activation intelligente selon contexte/apps sensibles)

Confidentialité maximale (effet plus agressif, angles de vision encore plus réduits)

C’est exactement le type de fonctionnalité « adulte » que Samsung semble vouloir pousser cette année : pas un chiffre de plus sur une fiche technique, mais un confort de confidentialité dans les transports, les cafés, l’open space.

Calendrier : Unpacked le 25 février, sortie début mars (selon les rumeurs)

Samsung a officialisé le rendez-vous : le Galaxy Unpacked le 25 février 2026 à 19 heures à Paris, en direct de San Francisco et en livestream. La disponibilité commerciale est généralement attendue début mars pour ce cycle, avec des rumeurs qui pointent vers la première moitié du mois, mais Samsung confirmera le calendrier exact sur scène.

Une génération « usage » plus qu’une génération « wow »

Cette prise en main non officielle raconte surtout une chose : Samsung mise sur l’optimisation, l’ergonomie et des fonctionnalités très concrètes (Privacy Display) plutôt que sur une refonte totale. Le Galaxy S26 Ultra semble vouloir gagner la bataille de la perception : un téléphone qui paraît plus « pro », plus maîtrisé, plus pratique — et qui s’appuie sur la puissance brute du nouveau Snapdragon pour faire le reste.

Mercredi, Samsung devra simplement transformer ces fuites en récit : expliquer pourquoi un camera island, des coins plus doux et un écran anti-regards constituent une vraie évolution… et pas juste une itération de plus.