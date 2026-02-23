Xiaomi 17 Ultra : L’offensive Leica mondiale lancée le 28 février à Barcelone

Xiaomi a choisi le meilleur décor possible : Barcelone, à la veille du MWC 2026, pour remettre sa gamme Ultra sous les projecteurs mondiaux. Le constructeur confirme un événement baptisé « The New Wave of Imagery » le 28 février 2026 à 14 heures, avec livestream et réservations en ligne pour son futur Xiaomi 17 Ultra.

Mais au-delà du calendrier, le vrai message est ailleurs : Xiaomi veut que l’édition 2026 de sa photo mobile ne soit plus une « collab », mais un récit Leica.

Barcelone, 28 février : Xiaomi cale sa vague photo juste avant le MWC

Sur sa page officielle globale, Xiaomi présente le lancement comme « le nouveau chapitre de l’optique et de l’imagerie mobile » — une formulation qui renvoie autant au matériel (capteurs/optique) qu’au traitement (color science, rendu).

Le choix de la date est stratégique : annoncer juste avant le MWC, c’est occuper l’espace médiatique quand la ville commence à vibrer, mais avant que les annonces ne saturent le flux.

De la co-ingénierie à la « co-création » : Xiaomi et Leica changent de ton

Plusieurs relais évoquent un courrier conjoint signé par Matthias Harsch (Leica) et William Lu (Xiaomi), dans lequel les deux marques parlent d’un passage de la « co-engineering » à une « strategic co-creation ».

Ce n’est plus seulement « des profils Leica » ou un badge prestigieux : le texte insiste sur l’idée d’« Essential Leica Imagery » — une photographie qui ne se contente pas d’enregistrer, mais qui cherche à rendre la lumière, l’ombre et le moment avec un certain style.

Le sous-texte est clair : Xiaomi veut être jugé sur une chose plus difficile que la définition ou le zoom… la signature.

Xiaomi 17 Ultra : tout indique que ce sera la star du show

Le teasing met en avant un large module circulaire, et l’événement semble taillé pour un produit-vitrine. Et, Xiaomi n’arrive pas à Barcelone les mains vides : le Xiaomi 17 Ultra a déjà été lancé en Chine fin 2025, avec une proposition très « caméra » (dont une version Leica Edition).

Sans préjuger de la fiche technique exacte de la version globale, la version chinoise décrite par la presse met déjà la barre haut : Snapdragon 8 Elite Gen 5, écran OLED 6,9 pouces, et une grosse batterie silicon-carbon annoncée à 6 800 mAh, plus un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels avec zoom optique continu sur une plage courte (type 75–100 mm équivalent).

Autrement dit, Xiaomi veut que le Ultra soit perçu comme un appareil photo qui téléphone, pas l’inverse.

Xiaomi joue la carte Leica comme une stratégie, pas comme un accessoire

Le passage à la « co-création » ressemble à une tentative de se différencier dans une ère où tout le monde sait faire de « belles photos » en plein jour. Le terrain premium se déplace vers le rendu (couleur, contraste, peau), la cohérence entre modules, la vidéo et la stabilisation, et la capacité à faire une image désirable en basse lumière.

En choisissant Barcelone, Xiaomi ne cherche pas seulement à lancer un téléphone : il cherche à imposer un discours photo avant que le MWC n’éparpille l’attention. La « New Wave » est autant une promesse qu’un test : Leica comme ADN, ou Leica comme storytelling.