OPPO Find N6 : Lancement confirmé le 17 mars 2026, l’Europe aux premières loges

Le calendrier des pliants 2026 se resserre, et la bataille s’annonce moins sur la charnière que sur la promesse « flagship » totale : puissance, finesse, autonomie — et surtout photo. Tandis que Honor prépare un Magic V6 pour le MWC 2026, OPPO pourrait dégainer son Find N6 dans la foulée, avec une fenêtre de lancement qui, si elle se confirme, placerait le modèle au cœur de l’agenda européen.

OPPO Find N6 : Un 17 mars pour la Chine… et une partie du marché global

Selon le leaker Yogesh Brar, le OPPO Find N6 serait lancé le 17 mars en Chine et sur certains marchés internationaux, notamment en Asie du Sud-Est et en Europe. Il précise aussi un point qui fera grincer des dents : pas de sortie en Inde.

Toujours d’après cette même source, deux coloris seraient au programme : Titanium et Orange.

Une fiche technique de « super-pliable » : écrans LTPO, grosse batterie et Snapdragon 8 Elite Gen 5

Les rumeurs autour des spécifications dessinent un pliant au format livre qui cherche à cocher toutes les cases premium :

Écran interne : 8,12 pouces LTPO OLED, 2K, 120 Hz

Écran externe : 6,62 pouces

Deux caméras selfie 20 mégapixels (une sur chaque écran)

SoC : Snapdragon 8 Elite Gen 5

Batterie : autour de 6 000 mAh

Charge : 80 W (et la mention d’une charge sans fil revient aussi dans plusieurs fuites)

Sur le papier, c’est exactement le type d’équilibre que les pliants poursuivent depuis deux ans : arrêter de « s’excuser » face aux slabs haut de gamme sur l’autonomie et la puissance soutenue.

Photo : 200 mégapixels, deux 50 mégapixels… et un capteur « multispectral » en embuscade

Là où le Find N6 intrigue vraiment, c’est sur la caméra. Plusieurs rapports convergent vers un module arrière articulé autour d’un capteur de 200 mégapixels, accompagné de deux capteurs de 50 mégapixels. Et, il y a un détail plus rare, qui sonne très « OPPO/Find X » : la possibilité d’un capteur multispectral (souvent associé à une meilleure fidélité colorimétrique, notamment sur les tons de peau et les éclairages mixtes). Il reste difficile de confirmer sa présence exacte, mais l’idée circule déjà dans les fuites autour du N6.

Autre élément rapporté : la prise en charge d’un stylet dopé à l’IA. La connectivité satellite serait, elle, réservée au marché chinois — une stratégie classique, où certaines fonctions restent liées aux accords locaux et aux certifications.

OPPO veut un pliable sans compromis — mais la stratégie « marchés choisis » interroge

Honor a déjà confirmé un rendez-vous européen pour le Magic V6 pendant le MWC (début mars), ce qui met une pression directe sur OPPO si le Find N6 arrive mi-mars : le public aura encore en tête les annonces de Barcelone.

Si le 17 mars se confirme, OPPO tente un mouvement très lisible : s’installer tôt en Europe avec un produit qui ne ressemble plus à un « pliable gadget », mais à un flagship photo et autonomie… pliable. Le pari, c’est que le public premium est prêt à payer si on lui retire les concessions habituelles (batterie, caméra, performances).

En revanche, l’absence annoncée de l’Inde rappelle une réalité : les pliants restent un marché où la distribution compte autant que la techno. OPPO semble privilégier des zones où l’effet vitrine (et la marge) est plus direct — quitte à laisser certains marchés majeurs aux alternatives locales, ou à d’éventuels rebrandings.

Si OPPO tient la promesse « 200 mégapixels + finesse + 6 000 mAh », le Find N6 pourrait être l’un des pliants les plus désirables de 2026. Reste à voir s’il sera aussi l’un des plus accessibles… au bon sens du terme : disponible.